9 dicas para economizar na conta de luz durante o verão

Engenheiro elétrico ensina técnicas para reduzir o gasto com energia e preservar o meio ambiente

A variação de estações durante o ano é uma das responsáveis por impactar o consumo de energia. Segundo um estudo divulgado pela CupomVálido, com base em dados da Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e Consumidores Livres (ABRACE), o Brasil é o segundo país no mundo com a conta de luz mais cara, ficando atrás apenas da Colômbia.

A posição do país no ranking explica as altas taxas cobradas no valor da conta de luz aos clientes, principalmente durante o verão. Neste período, a população costuma utilizar com maior frequência aparelhos domésticos de refrigeração de ambientes e alimentos, como ar-condicionado e geladeira. Por consequência, a bandeira tarifária é alterada, e o valor fica mais caro.

Limitar o uso de energia é essencial quando se trata do desenvolvimento sustentável. “A economia de energia é necessária primeiramente pensando na questão ambiental; quanto menos energia consumida, menos recursos naturais serão gastos, menos poluição etc. Também é importante economizar energia para ajudar o bolso: quanto menos energia consumida, menos será pago no final no mês”, explica o engenheiro eletricista Gustavo Batista.

A seguir, confira 9 dicas para reduzir o consumo de energia elétrica durante o verão e economizar!

1. Utilize lâmpada de LED

Nos últimos anos, as lâmpadas de LED têm se popularizado por oferecerem vantagens na redução do consumo e gasto com energia. Ao contrário das lâmpadas incandescentes, esse tipo, segundo dados do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES), produz mais luz por watt, o que favorece a economia de energia.

“A diferença principal [entre lâmpada de LED e lâmpada incandescente] é a tecnologia empregada em sua construção; as lâmpadas de LED são mais novas e mais eficientes, ou seja, com menos energia consumida, irão iluminar como as fluorescentes. O impacto na conta de energia é cerca de 50% a menos”, diz Gustavo Batista.

2. Invista em equipamentos novos

Equipamentos antigos costumam consumir mais energia. Isso se dá devido ao fato de que, com o passar do tempo, a sua capacidade é reduzida, necessitando de mais energia para funcionar. Nesse sentido, fazer a manutenção ou até mesmo trocar os eletrodomésticos por novos é essencial a fim de economizar no fim do mês.

“[Os equipamentos antigos seguem] a mesma lógica entre lâmpadas fluorescentes e lâmpadas de LED; quanto mais novo e mais eficiente for o aparelho eletrônico, menor será o consumo e, consequentemente, o gasto com energia elétrica também”, explica o engenheiro elétrico.

3. Troque o ar-condicionado por um ventilador

Devido ao calor do verão, as pessoas costumam utilizar o ar-condicionado com mais frequência para se refrescar. No entanto, o hábito pode elevar consideravelmente a conta de luz, uma vez que este aparelho, conforme explica Gustavo Batista, consome mais energia do que os ventiladores.

Sendo assim, a melhor alternativa para o seu bolso é investir em ventiladores ou utilizar a boa e velha ventilação natural, que, além de ser saudável, também reduz o gasto com energia elétrica, visto que não necessita dela.

Chuveiro elétrico é um dos grandes vilões da conta de luz (Imagem: Shutterstock)

4. Reduza o tempo no banho

O aparelho é um dos principais vilões da conta de luz. “O chuveiro elétrico é um dos aparelhos que mais consome energia elétrica dentro de uma residência, cerca de 50 vezes mais do que um aparelho de TV, por exemplo”, diz o profissional. Outra alternativa é usar o chuveiro no modo “verão” e aproveitar a água fresca.

5. Cuidado com a geladeira

A geladeira é mais um aparelho que aumenta o gasto com energia. Isso porque, ao abri-la com frequência, o ar frio sai e, ao fechar, ela volta ao processo de tentar manter os alimentos refrigerados. Ou seja, quanto mais tempo a geladeira fica aberta, maior será a troca de calor, bem como o gasto com energia.

Também é fundamental evitar colocar roupas para secar atrás da geladeira, pois isso “aumenta consideravelmente o consumo de energia, porque, na parte de trás da geladeira, no local das grelhas, é onde a troca de calor é realizada e, se algum objeto, como uma roupa, estiver obstruindo essa troca de calor, a geladeira irá fazer um esforço maior e, consequentemente, irá consumir mais energia”, relata o profissional.

6. Preste atenção à eficiência energética

Uma medida importante e que costuma ser ignorada na hora de comprar um eletrodoméstico é a classificação do consumo de energia. “Para saber qual eletrodoméstico consome mais energia, será necessário verificar a potência de cada aparelho; geralmente, ela é indicada na parte de trás ou embaixo. Quanto maior for a potência do aparelho, maior será seu consumo”.

7. Tire os aparelhos da tomada

Quando não estiver utilizando um dispositivo elétrico, como micro-ondas, televisão, computador e videogame, desconecte-os da tomada. “Alguns aparelhos ficam em stand-by (modo de espera), com um pequeno ponto de luz ligado, geralmente na cor vermelha. Apesar de ser baixo, há, sim, um consumo de energia”, evidencia o especialista.

Evitar lavar roupa no horário de pico ajuda a reduzir o consumo de energia (Imagem: Shutterstock)

8. Evite consumir energia no horário de pico

O horário de pico pode variar de região para região, mas a dica vale para os consumidores de todos os estados. “Entre 18h00 e 21h00, o custo do kWh é maior do que no horário fora de ponta”, explica Gustavo Batista. Por isso, evite utilizar muitos eletrodomésticos neste período.

9. Aproveite a luz natural

No verão, os dias são ensolarados e perfeitos para praticar atividades ao ar livre. Por isso, prefira sair com familiares e amigos para curtir a estação, pois a lógica é básica: quanto menos tempo em casa, menor será o tempo utilizando energia elétrica. Também vale investir nos painéis solares. Apesar do custo para instalar esses aparelhos, o retorno com a economia a longo prazo pode compensar.

“[O painel solar] é uma energia limpa e não polui o ambiente em sua produção de energia elétrica. Se projetado da maneira correta, ele pode reduzir o consumo de energia elétrica em mais de 90%”, finaliza o engenheiro elétrico Gustavo Batista.