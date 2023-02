6 dicas para quem pretende comprar um PlayStation 5

Confira informações que todo gamer precisa saber antes de investir no PS5

O videogame desejado do momento é o PlayStation 5. E, se você está pensando em adquirir um, aqui estão algumas dicas que vão te ajudar na hora de fazer a compra e aproveitar todos os recursos que o aparelho oferece. Veja!

1. Certifique-se de ter uma TV compatível

O PlayStation 5 é compatível com TVs 4K e oferece gráficos incríveis. Se você quiser aproveitar ao máximo a capacidade do console, é importante ter uma TV que possa exibir imagens em 4K e HDR.

2. Planeje o armazenamento

O PlayStation 5 vem com 825 GB de armazenamento interno. Isso pode parecer muito, mas, com jogos cada vez maiores, esse espaço pode encher rapidamente. Considere investir em um disco rígido externo ou SSD para aumentar a capacidade de armazenamento.

3. Compre jogos físicos e digitais

O PlayStation 5 é compatível com jogos físicos e digitais. Enquanto os jogos digitais podem ser mais convenientes, os jogos físicos podem ser revendidos ou trocados. Por isso, é uma boa ideia ter uma combinação dos dois tipos de jogos.

4. Obtenha uma assinatura PlayStation Plus

A assinatura do PlayStation Plus permite que você jogue online, ganhe jogos gratuitos e descontos exclusivos na PlayStation Store. É uma boa ideia se inscrever para maximizar sua experiência no PlayStation 5.

Controle do PS5 é um dos mais avançados já lançados no mercado (Imagem: Divulgação | Sony)

5. Atualize os acessórios

O DualSense, controle sem fio do PlayStation 5, é um dos acessórios mais avançados já lançados. Certifique-se de obter o carregador de controle para mantê-lo totalmente carregado e atualize seus fones de ouvido, a fim de obter som de alta qualidade.

6. Explore os recursos do console

O PlayStation 5 tem recursos avançados, como feedback tátil, áudio 3D, compartilhamento de tela e captura de jogabilidade. Dedique um tempo para explorar esses recursos visando obter a melhor experiência possível no console.

Por Douglas Martinez

Publicado por editora Europa