5 materiais para utilizar na decoração de áreas externas

Arquiteta explica como combinar durabilidade e conforto a fim de evitar problemas com manutenção

Durante o verão e quando possível, é comum as pessoas utilizarem as varandas, o lounge e os quintais para relaxar ao ar livre sem sair de casa. Além disso, esses espaços são ótimos para receber amigos ou familiares. No entanto, na hora de escolher os materiais para tais áreas, é essencial redobrar os cuidados, pois a exposição e interferências climáticas podem alterar a durabilidade dos produtos.

“Quando pensamos na criação de um ambiente de varanda, quintal ou área gourmet, a primeira sensação que nos vem à mente é a de um cantinho de refúgio, de lazer e de entretenimento. Um espaço onde a família terá contato com a natureza e com o mundo externo. Então, de maneira geral, eu costumo priorizar tecidos naturais, cores mais suaves, plantas que ofereçam essa sensação de jardim, mesmo que o projeto em si seja destinado a uma varanda ou cobertura. Tecidos impermeáveis e madeiras maciças também vão garantir a durabilidade necessária para esse espaço”, comenta a arquiteta Aline Zanoni.

Para facilitar a escolha na hora de decorar a área externa e combinar durabilidade com conforto, Aline Zanoni lista 5 materiais para espaços abertos e suas utilidades. Veja!

1. Madeira natural

De acordo com a Aline Zanoni, esse é um dos materiais mais indicados para composição de áreas externas. “As mais recomendadas são as madeiras de cerejeira, carvalho, cedro e teca, por oferecerem durabilidade de 25 a 50 anos, em média. Mas, ainda assim, vale ressaltar que essas madeiras precisam de um tratamento de proteção antes da exposição ao ambiente externo, a fim de potencializar o acabamento e ajudar a não sofrer com as mudanças climáticas. Além disso, esses materiais são resistentes à deterioração, ao apodrecimento e à praga de insetos”, explica a arquiteta.

2. Tecidos impermeáveis

Em caso de chuva e piscinas, a arquiteta explica que é sempre recomendado investir em tecidos impermeáveis, pois eles também ajudam a manter a durabilidade dos móveis. “Dê preferência aos tecidos impermeáveis e náuticos, que são resistentes à água e vão durar mesmo que o móvel entre em contato com a chuva ou seja próximo a uma área externa com piscina”, alerta.

Móveis de alumínio são resistentes ao sol (Imagem: Ahmad Tbakhie | Shutterstock)

3. Alumínio

Por serem resistentes às diferentes condições de temperatura, os móveis em alumínio também fazem parte dos favoritos na composição da área externa. Além disso, trazem sofisticação ao espaço. “São ótimos, porque resistem ao sol e à chuva, e o material é bem leve. Além disso, eles não perdem a cor e têm uma longa durabilidade”, alerta a profissional.

4. Inox

Assim como os móveis em alumínio, os de inox também deixam o espaço mais elegante e preservam os móveis. “São tão resistentes quanto os de alumínio e com baixo impacto em relação ao clima”, sugere Aline Zanoni.

5. Fibra sintética

Segundo Aline Zanoni, este móvel é uma excelente opção para o dia a dia, pois é resistente e fácil de limpar. “As mudanças de tempo não são um problema para este material; além de uma manutenção fácil, ele é ótimo para quem não disponibiliza de muito tempo”, diz a arquiteta.

Maneiras para tornar a área externa confortável

Visando garantir essa sensação de refúgio sem sair de casa, a arquiteta recomenda a criação de um lounge. Sobre a conservação, Aline Zanoni ressalta que menos é mais. “Uma dica para deixar a área externa ainda mais aconchegante é criar um lounge pequeno utilizando pufes, cadeiras com um design diferenciado, mesa de centro e peças decorativas. Também é importante ter cuidados com a limpeza. Sempre utilize sabão neutro, água e escova com cerdas macias para não danificar os móveis e faça uso diário de um pano limpo para evitar o acúmulo excessivo de pó”, finaliza a profissional.

Por Evelyn Guimarães