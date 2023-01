5 lançamentos da Netflix em fevereiro

Confira as principais novidades da plataforma de streaming

Nesta quarta-feira (25/01), a Netflix divulgou a lista completa com os lançamentos para o mês de fevereiro. No catálogo, há filmes, séries e documentários que prometem agradar a todos os gostos. Dentre os destaques mais aguardados pelo público, está a sequência da famosa série “You”, com o obcecado assassino Joe, e o documentário do humorista Whindersson Nunes.

Na categoria filmes, tem a comédia romântica “Na Sua Casa ou Na Minha”, com os atores Reese Witherspoon e Ashton Kutcher, que garante conquistar os apaixonados. Para quem prefere produções de terror e enigma, a plataforma lança “Fantasma e Cia”, do mesmo diretor de “A Morte Te Dá Parabéns” e “Atividade Paranormal”. A seguir, confira tudo sobre essas e outras estreias!

You (09/02)

Série “You” (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Uma adaptação do livro de mesmo nome de Caroline Kepnes, a série que ficou popular por retratar a realidade de stalkers em redes sociais retorna com a 4ª temporada e novos personagens. Dividida em duas partes, a produção entrará no catálogo da plataforma de streaming no dia 10 de fevereiro, mas a continuação será liberada somente em 10 de março.

Apesar disso, os fãs podem se animar por voltar a acompanhar a história de Joe (Penn Badgley) em uma nova jornada. Nesse novo ciclo, o personagem tenta recomeçar a vida em Londres com a promessa de se tornar alguém melhor e enterrar o passado. No entanto, uma outra obsessão surge, e os caminhos de Joe podem tomar rumos diferentes do esperado.

Na Sua Casa ou Na Minha (10/02)

Filme “Na Sua Casa ou Na Minha” (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Dirigido e roteirizado por Aline Brosh Mckenna, também responsável pelo famoso filme “O Diabo Veste Prada”, a comédia romântica narra a história de Debbie (Reese Witherspoon) e Peter (Ashton Kutcher), dois melhores amigos que, apesar de morarem em lados opostos dos Estados Unidos, constroem uma amizade inspiradora e bonita.

Após Debbie decidir perseguir um sonho antigo, Peter se oferece para ficar de olho no filho adolescente dela, e os dois trocam de casa. Com a mudança, eles percebem que podem ter mais características em comum do que imaginavam, e a possibilidade de um romance pode surgir no meio do caminho.

Sem Filtro (15/02)

Série “Sem Filtro” (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Nova série nacional da Netflix, a produção, estrelada por nomes conhecidos como Mel Maia, conta a história da família Menezes, um grupo de pessoas engraçadas e sem filtro que veem as suas vidas mudarem completamente após Marcely (Ademara), a filha mais velha, decidir trancar a faculdade para virar influenciadora digital.

Conhecida por ser sincera demais, Marcely foge dos padrões de ser uma blogueira comum, por isso o seu jeito conquista diversos seguidores. No entanto, com a popularidade, a mais nova influencer também ganha haters e muitas confusões. Isso, por sua vez, faz com que seus amigos e familiares tenham que resolver os seus problemas.

Whindersson Nunes: Isso não é um culto (19/02)

Documentário “Isso não é um culto” (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Apresentado por Whindersson Nunes, o show de stand-up será o terceiro do humorista na plataforma. Nessa nova produção repleta de nostalgia e muita diversão, o artista reflete, com graça, sobre questões da atualidade, como o efeito das redes sociais, a religião e as mudanças sociais. A partir de histórias divertidas contadas sob o seu ponto de vista, ele canta, interpreta e garante muitas risadas do público.

Fantasma e Cia (24/02)

Filme “Fantasmas e CIA” (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Estrelado por Anthony Mackie e David Harbour, nomes conhecidos por suas interpretações em filmes da Marvel, a produção acompanha a história de Kevin (Anthony Mackie) e sua família, após eles decidirem se mudar para uma casa nova. Na residência, o grupo encontra um fantasma chamado Ernest (David Harbour), e o caso acaba viralizando nas redes sociais. Porém, quando Kevin decide investigar o passado do seu novo amigo fantasmagórico, ele se torna alvo da CIA.