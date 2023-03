5 hábitos para equilibrar os seus chakras

Astróloga cita os pontos de energia e ensina técnicas para alcançar maior qualidade de vida

O equilíbrio é o nosso alicerce para uma vida plena e saudável. Quando está em dia, é possível alcançar maior qualidade de vida e força para enfrentar as adversidades com clareza. O problema é que nem todo mundo sabe como se organizar fisicamente e mentalmente para isso. O primeiro passo é saber como alinhar os chakras, para que, então, sejamos o nosso próprio porto-seguro.

“Os chakras são as bases energéticas ligadas ao nosso corpo e mente. Onde há uma grande concentração e inclinação para nos conectarmos uns com os outros, a natureza e o universo em escalas diversas”, comenta a especialista em esoterismo Yara Vieira.

Pontos de energia mais importantes

É bem comum pensar no equilíbrio sem ao menos conhecer o que se quer equilibrar. Com os chakras, isso não é diferente! Basta que você reconheça o seu desequilíbrio para encontrar uma solução. Sendo assim, a especialista traz alguns dos pontos de energia mais importantes antes de ensinar como equilibrar os chakras.

Muladhara – chakra-base responsável pela vitalidade do corpo e pelo bem-estar dele;

– chakra-base responsável pela vitalidade do corpo e pelo bem-estar dele; Svadisthiana – chakra da força, vinculado à capacidade reprodutiva e ao vigor;

– chakra da força, vinculado à capacidade reprodutiva e ao vigor; Manipura – este chakra é ligado à capacidade digestiva, ao processamento das emoções e ao metabolismo como um todo;

– este chakra é ligado à capacidade digestiva, ao processamento das emoções e ao metabolismo como um todo; Anahata – chakra da energia do sangue e da construção do corpo físico;

– chakra da energia do sangue e da construção do corpo físico; Vishuddha – ponto ligado à percepção do som, das vibrações diversas e ao poder da comunicação;

– ponto ligado à percepção do som, das vibrações diversas e ao poder da comunicação; Ajna – chakra responsável pela revitalização e do sistema nervoso, mas também associado ao sentido da visão;

– chakra responsável pela revitalização e do sistema nervoso, mas também associado ao sentido da visão; Sahasrara – chakra que revitaliza o cérebro e mantém a plenitude para o contato com o divino.

Cada um desses pontos de energia está ligado aos planetas e à influência com suas respectivas capacidades de regência. No entanto, é comum que você nem sempre esteja alinhado(a) com esse conhecimento.

O Yoga é um ótimo exercício físico que ajuda a destravar o corpo (Imagem: SFIO CRACHO | Shutterstock)

5 hábitos para você equilibrar os seus chakras:

Meditação

Uma das práticas mais comuns de equilibrar os chakras é com a nossa capacidade de conexão com o limbo mental. Uma vez que você experimentar a meditação, certamente irá entender como deixar a sua mente reservada a um pensamento superior.

Yoga

O yoga é quase um clichê quando se fala em equilíbrio, mas isso deve ser visto como positivo, afinal de contas essa prática possui posições e técnicas próprias para o alinhamento dos chakras. Contudo, caso você tenha dificuldade com postura ou a flexibilidade do seu corpo, não desanime. Aliás, o yoga é um ótimo exercício físico que nos ajuda a destravar o corpo.

Comida, exercícios e descanso

Trata-se da santíssima trindade do equilíbrio para uma melhor qualidade de vida e de bem-estar. Aliás, é com os cuidados desses aspectos que você possibilita o equilíbrio entre os chakras Anahata, Manipura e Ajna.

Por Julia Vitorazzo