4 lançamentos do Disney+ em março

Recentemente, o Disney+ divulgou a lista completa com as estreias previstas para março. Para dar início a celebração do mês das mulheres, a plataforma realiza uma homenagem a todos as mulheres do mundo, ressaltando a série documental ‘M Power’, que reúne heroínas e mostra o talento feminino nas produções da MCU (Marvel Cinematic Universe).

Ao longo do mês, a plataforma de streaming também disponibiliza exclusivamente o filme original ‘A Jogada de Chang’, longa teen que lembra os clássicos filmes de basquete juvenil da Disney. Para os amantes de romance, no final do mês estreia ‘Prom Pact’, que promete aquecer os corações dos apaixonados. A seguir, confira um pouco mais sobre essas e outras produções. Veja!

1. A Jogada de Chang (10/03)

Filme ‘A Jogada de Chang’ (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

Dirigido e roteirizado por Jingyi Shao, o filme original do Disney+ narra a história de Chang (Bloom Li), um estudante americano de descendência asiática que sonha em jogar basquete. Mas, apesar de seu objetivo, ele não é nada popular no colégio e é constantemente zoado pelos colegas de classe.

No entanto, determinação é o que não falta para o estudante, que decide aprender de vez como colocar a bola na cesta para superar o popular Matt (Chase Liefeld) e conquistar de vez o coração da sua amada Kristy (Zoe Renee). Para superar os desafios, o garoto começa a treinar com o jogador profissional DeAndre (Dexter Darden).

2. MPower (15/03)

Série ‘MPower’ ressalta personagens femininas da Marvel (Imagem: Reprodução digital | Marvel)

Produzida especialmente para o mês das mulheres, a série destaca o papel de grandes heroínas nas produções de sucesso da Marvel, além da atuação e o talento de mulheres por de trás das câmeras para que filmes e séries do estúdio pudessem ser produzidos. Ainda não foram divulgados detalhes sobre a criação, o que tem deixado os fãs da MCU ansiosos, mas a breve descrição da série diz: “MPower saúda as mulheres da Marvel, na tela e fora dela, que deram vida a nossas heroínas icônicas“.

3. Bono & The Edge: A Sort Of Homecoming (17/03)

Documentário ‘Bono & The Edge: A Sort Of Homecoming’ (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

Um documentário de Morgan Neville, vencedor do Oscar, em 2014, com ‘A Dois Passos do Estrelato’, a produção registra a primeira visita de Dave Letterman a Dublin (músicos do U2), cidade natal de Bono e The Edge, para relembrar os grandes sucessos que escreveram durante décadas.

Junto com outros músicos do grupo, a dupla se prepara para fazer um show completamente diferente e inesquecível em Ambassador Theatre. Durante a trama, eles vivem uma viagem repleta de aventuras e reflexões sobre suas composições ao longo da vida e atualizam algumas das letras para o período atual.

4. Prom Pact (31/03)

Filme ‘Prom Pact’ (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

Dirigido por Anya Adams e roteirizado por Anthony Lombardo, o longa conta a história de Mandy Yang (Peyton Elizabeth Lee), uma adolescente do fim do ensino médio e responsável por uma das tarefas mais difíceis do período: organizar o baile. Junto de seu melhor amigo Ben, ela recebe diversas propostas de temas para a festa, mas segue focada em seu tão sonhado momento de entrar em Harvard.

No entanto, a estudante vê o sonho de uma vida desmoronar ao ser colocada na fila de espera da faculdade. Mas, determinada, ela não desiste e decide fazer o que for preciso para entrar na universidade, mesmo que isso custe ter que falar com a pessoa que ela mais abomina: Graham Lansing (Blake Draper), cujo pai é senador e ex-aluno de Harvard. O que ela não espera é descobrir um grande amor no meio do caminho.