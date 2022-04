Tiago Leifert irá narrar jogos da Copa do Mundo de 2022 em transmissões no Sportv e no Globoplay

Tiago Leifert será responsável por algumas transmissões exclusivas da Copa do Mundo de 2022 no Sportv e no Globoplay

CARAS Digital Publicado em 29/04/2022, às 16h39

Tiago Leifert (41) voltará a TV Globo no final de 2022!

Nesta terça-feira, 29, foi anunciado durante o painel Copa do Mundo – O backstage da paixão nacional, no Rio2C, que o apresentador será responsável por algumas narrações de jogos da Copa do Mundo de 2022, em transmissões exclusivas no Globoplay e no Sportv.

O ex-comandante do Big Brother Brasil, irá narrar um jogo por dia, com pré e pós horas, ao lado de grandes nomes do futebol e do entretenimento, que ainda não foram anunciados.

As transmissões serão todas no Sportv2 e ainda estarão abertas para não assinantes no Globoplay, prometendo trazer uma linguagem mais inovadora e descontraída para os jogos de futebol.

Tiago Leifert celebra novidade na carreira!

"Eu amo a Copa do Mundo. Decidi ser jornalista e seguir carreira na televisão aos 14 anos, na Copa de 1994. Depois, na Copa de 2010, a ‘Central da Copa’ mudou a minha vida e, por causa dela, eu segui caminho no entretenimento. A Copa é muito importante pra mim, pessoal e profissionalmente. Eu estava louco de vontade de fazer alguma coisa na Copa do Mundo e estou muito de feliz de estar de volta, pelo menos durante o Mundial", disse Leifert sobre sua nova empreitada.