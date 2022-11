Saiba porquê Messi é o único jogador da seleção argentina a dormir em um quarto sozinho no Catar

O jogador Lionel Messi é o único jogador da Argentina a ter um quarto só para ele no alojamento da seleção na Copa do Mundo de 2022

No alojamento da seleção argentina, localizado na Universidade do Catar, o quarto B-201 do módulo um chama a atenção. Isso porque, diferente de outros quartos, ele tem apenas um nome na porta: Lionel Messi.

O jogador da atacante da seleção que jogou contra o México neste sábado, 26, é o único da equipe a ter um quarto só para ele.

De acordo com o jornal argentino Olé, a razão para a solitude da estrela do time PSG é porque seu companheiro de quarto desde a juventude, Kun Agüero, se aposentou. Desde que o parceiro se afastou dos campos, em 2021, Messi tem dormido sozinho em todas as competições da seleção.

A reportagem do periódico latino ainda reforçou que Agüero nem sempre foi o companheiro de quarto do camisa 10 da Argentina. Na Copa de 2010, quando Diego Maradona era o treinador, Messi dividiu quarto com Juan Sebástian Véron.

Mesmo sem um parceiro de quarto, o capitão da seleção não está sozinho. Jogadores mais chegados do atleta como Dí Maria e Paredes vão ao seu quarto.

Que encontro!

Nesta última sexta-feira, 25, David Beckham surpreendeu seus seguidores ao compartilhar uma foto ao lado de Kaká.

“Bom te ver meu amigo”, escreveu o britânico na legenda da foto da dupla que posava com um dos estádios do Catar ao fundo.