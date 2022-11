David Beckham compartilha foto de encontro com Kaká na Copa do Mundo

O ex-jogador de futebol David Beckham está na Copa do Mundo no Catar para apoiar a seleção da Inglaterra e se encontrou com Kaká

Nesta última sexta-feira, 25, David Beckham surpreendeu seus seguidores ao compartilhar uma foto ao lado de Kaká.

O ex-jogador de futebol inglês está no Catar apoiando a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo de 2022.

Quem também estava presente no Catar para acompanhar as partidas da Copa era Kaká, que recentemente posou elegante com terno preto e uma gravata vermelha em frente a um dos estádios.

Na foto publicada pelo marido de Victoria Beckham em seu Instagram, os dois ex-jogadores apareciam de terno. David usava um terno cinza com uma gravata vermelha e Kaká vestia um terno preto com uma gravata azul.

“Bom te ver meu amigo”, escreveu o britânico na legenda da foto da dupla que posava com um dos estádios do Catar ao fundo.

Reprodução: Instagram

Sarah!

Recentemente, a esposa da Kaká, Carol Dias revelou qual será o nome da segunda filha do casal e explicou o motivo por trás do nome.

A revelação foi feita pelo casal com a menina Esther, fruto do relacionamento de Carol e Kaká. E os filhos Luca e Isabella, que são filhos do ex-jogador com Carol Celico.

“Durante uma de suas viagens meu marido orou para que o nome fosse revelado em sonho, ele orou por isso e não me contou nada. Resultado: eu sonhei que estava em casa com as duas e chamava a bebê de Sarah", contou a futura mamãe de duas meninas.