Rodrigo Lombardi e Marcos Pasquim aproveitam dia jogando golfe no Rio de Janeiro

Atores Rodrigo Lombardi e Marcos Pasquim foram fotografados curtindo dia de lazer em campo de golfe

Redação Publicado em 18/08/2022, às 13h02

Nesta quinta-feira, 18, Rodrigo Lombardi (45) e Marcos Pasquim (53) foram fotografados curtindo um dia de lazer. Os dois aproveitaram o dia no Rio de Janeiro para jogar golfe em um campo na Barra da Tijuca.

Caracterizados com roupas para praticar o esporte, os atores foram flagrados concentrados em suas jogadas.

Rodrigo Lombardi já mostrou que é apaixonado pelo esporte, o ator prática golfe há mais de 10 anos e já venceu um torneio nos Estados Unidos. Lombardi divide a paixão pelo esporte com Marcos Pasquim, que é seu amigo há mais de 20 anos.

Recentemente, Marcos Pasquim fez uma rara aparição ao lado da namorada, Karla Nogueira, no Rio de Janeiro. Os dois foram fotografados lado a lado enquanto circulavam pelos corredores de um shopping antes de ir ao teatro.

Veja as fotos de Marcos Pasquim e Rodrigo Lombardi jogando golfe:

Alessandra Negrini exalta parceria com Rodrigo Lombardi em novo trabalho:

Alessandra Negrini (51) usou as redes sociais na última segunda-feira, 15, para celebrar sua parceria com Rodrigo Lombardi. Os dois viverão um par romântico na novela Travessia, que substituirá Pantanal.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou duas fotos ao lado do colega de profissão nos bastidores das gravações do folhetim da TV Globo, e contou que estava muito feliz por trabalhar com o amigo.

