Rayssa Leal celebra aniversário de Letícia Bufoni: "Minha maior inspiração"

Rayssa Leal homenageou a 'mãe' do skate e relembrou o primeiro encontro com Letícia

CARAS Digital Publicado em 14/04/2022, às 09h39

Nesta quinta-feira, 14, a skatista Letícia Bufoni (29) está fazendo aniversário e ganhou uma homenagem de Rayssa Leal (14) nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, Rayssa relembrou o primeiro encontro com Letícia, que aconteceu no Globo Esporte em 2015, quando a fadinha tinha 7 anos e já era apaixonada por skate.

"Hoje é o dia da minha maior inspiração, muito obrigada por todo incentivo, conselhos e todas as zoeiras que fazemos juntas. Que papai te abençoe e dê muitos anos de vida. Obrigada por ser minha inspiração todos os dias. Amo tu coisinha. Logo logo estaremos andando de skate e zoando de novo. Saudades mãe", declarou Rayssa.

Na postagem, Rayssa também compartilhou os momentos ao lado de Letícia nas competições, como nas Olímpiadas, onde a fadinha conquistou sua medalha de prata.

Rayssa Leal celebra aniversário de Letícia Bufoni: