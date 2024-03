Quem é Memphis Depay? Ele teria feito o pagamento da fiança de Daniel Alves

Nome do jogador de futebol Memphis Depay é levantado nos rumores sobre quem pagou a fiança de Daniel Alves. Saiba quem ele é

A liberdade provisória de Daniel Alves está dando o que falar no mundo do esporte. Desta vez, um suposto nome de quem teria feito o pagamento da fiança dele começou a circular pela internet. De acordo com o jornalista Mabkhout Al Marri, o responsável por emprestar o dinheiro teria sido o jogador de futebol Memphis Depay.

Porém, o assunto ainda não foi confirmado pela defesa de Daniel Alves. A única coisa que se sabe é que a fiança de 1 milhão de euros foi paga nesta segunda-feira, 25, e o atleta já saiu da penitenciária. Que tal saber mais sobre quem é Memphis Depay? Confira:

Memphis Depay é jogador de futebol e é natural da Holanda. Ele nasceu em 13 de fevereiro de 1994 e joga pelo time de futebol Atlético de Madrid. Ele iniciou na carreira nos campos aos 12 anos de idade.

Em sua trajetória, ele já jogou pelo Manchester United, Lyon e Barcelona, no qual ficou até 2023. Além disso, ele também já defendeu a camisa da seleção da Holanda.

Em uma entrevista ao site Record, de Portugal, Memphis comentou sobre o caso de Daniel Alves ao dizer que não iria abandonar amigos em dificuldade. “Benjamin Mendy e Dani Alves também estiveram envolvidos em casos criminais, mas isso não significa que tenham deixado de ser meus amigos. Não conheço o Quincy tal como ele é descrito. Isso não significa que eu diga que eles fazem as coisas bem ou que apoio tudo o que os meus amigos fazem. Mas não vou deixá-los”, afirmou.

Irmão de Daniel Alves se pronunciou

O cantor Ney Alves se pronunciou sobre a saída do seu irmão, o jogador de futebol Daniel Alves, da prisão. O atleta entrou em liberdade provisória na tarde desta segunda-feira, 25, após pagar a fiança de 1 milhão de euros - cerca de R$ 5,4 milhões.

Nas redes sociais, Ney compartilhou uma foto do momento em que o irmão estava saindo da prisão e falou sobre a postura dele. “De cabeça erguida vamos provar usa inocência para o mundo”, disse ele. Nos stories do Instagram, Ney ainda disse: “Inocente sim”.

Daniel Alves foi condenado a quatro anos e meio de prisão na justiça da Espanha pela acusação de estupro contra uma mulher em uma boate. Ele ficou preso por 14 meses e recebeu a autorização para pagar uma fiança e esperar o julgamento dos recursos de sua defesa em liberdade.