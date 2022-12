Presságio? Árvore de Natal de Messi em 2022 é a mesma em 2014, quando a Argentina foi vice na Copa

Em 2014, Messi e Argentina perderam para a Alemanha, no Brasil, agora em 2022, os hermanos enfrentam a França

Há muito tempo os argentinos sonham com a vontade de conquistar o Tricampeonato da Copa do Mundo. Esse motivo, talvez, tenha sido o principal na hora da família Messi escolher a árvore de Natal. Neste ano, antes de ir para o Catar disputar o Mundial, Lionel Messi (35) e sua esposa, Antonella Roccuzzo (34), montaram os adereço do principal do feriado festivo e toda a casa com a cor dourada.

Com apenas o pinheiro verde, a cor dourada remete ao grande sonho dos jogadores de futebol e um dos objetos mais cobiçados do meio: a taça da Copa do Mundo. Porém, alguns internautas acabaram percebendo uma semelhança nada favorável para os argentinos.

Assim como em 2022, a família Messi escolheu o mesmo estilo de decoração em 2014, quando Leo e seus companheiros de time chegaram à final da Copa do Mundo no Brasil, enfrentando a Alemanha. Porém, perderam, ficando com a segunda colocação. Seria esse um presságio do que estaria por vir neste ano?

Em 2022, a Argentina encara o desafio de bater os atuais campeões do mundo, a França, de Kylian Mbappé (23) e Didier Deschamps (54). Como em 2014, as decorações desse ano são douradas, mas com um tema bem específico e preferido dos filhos do craque: Harry Potter.

Agora resta saber se a cor dourada enfeitando o Natal da família Messi realmente impede os argentinos de conquistarem uma Copa do Mundo, ou se tudo não passa de uma simples coincidência interessante. Saberemos agora neste domingo, 18, quando os hermanos entram em campo, às 16h (horário de Brasília).

A história de amor de Lionel Messi e Antonela Roccuzzo

Lionel Messi e Antonela Roccuzzo estão casados desde 2017. Eles se conhecem desde que são crianças. Ela é prima de um dos melhores amigos dele. Os dois acabaram se distanciando por conta da ida do atleta para a Espanha, quando foi contratado pelo Barcelona. Porém, seu namoro foi retomado durante uma viagem do argentino de volta para sua terra natal. Então, em 2009, se assumiram.

O casamento aconteceu oficialmente no dia 30 de julho de 2017, na cidade de Rosario, na Argentina, onde ambos nasceram. A celebração contou com a presença de muitos jogadores importantes na ocasião.