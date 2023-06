Preso na Espanha, Daniel Alves dá sua primeira entrevista e fala da esposa

Daniel Alves revela motivo para falar pela primeira vez em uma entrevista após ser detido na Espanha por acusação de assédio sexual

O jogador de futebol Daniel Alves concedeu a sua primeira entrevista após ser preso por acusação de assédio sexual na Espanha. O atleta falou com o jornal La Guardia sobre o motivo de estar detido, citou a vítima e também a sua esposa, Joana Sanz.

Em um trecho da conversa, o brasileiro contou a sua versão do que aconteceu na boate. "Quando a mulher com quem tenho um problema sai do banheiro atrás de mim, fico um pouco na minha mesa. Ao sair, soube pelas imagens que passei perto de onde a mulher estava chorando. Eu não a vi. Se a tivesse visto chorar, eu teria parado para perguntar o que estava acontecendo. Naquele momento, se algum responsável pela discoteca me pedisse para esperar porque a jovem alegava que eu a teria agredido sexualmente, não iria para casa. Na mesma noite apareceria em uma delegacia para esclarecer", disse ele.

Então, ele completou: "Até agora, uma história muito assustadora de medo e terror foi contada, que não tem nada a ver com o que aconteceu, nem com o que eu fiz. Tudo o que aconteceu e não aconteceu lá dentro só ela e eu sabemos".

Por fim, o jogador contou que perdoa a vítima por ter feito a denúncia e citou sua esposa. "Eu a perdoo. Ainda não sei porque ela fez tudo isso, mas a perdoo. E queria pedir desculpa à única pessoa a quem tenho que pedir desculpa, que é a minha mulher, Joana Sanz. A mulher com quem me casei há oito anos, ainda sou casado e espero viver com ela por toda a minha vida", afirmou.

Carta aberta de Daniel Alves

O jogador de futebol Daniel Alves escreveu uma carta aberta para a ex-mulher, Joana Sanz, há poucas semanas. De acordo com o jornal 'Y Ahora Sensoles', ele escreveu: “Minha querida Joana, foram quase 8 anos de muito amor, carinho, respeito e cuidado mútuo. Em particular nos últimos anos. Ao seu lado tudo parece mais fácil e prazeroso. Você e meus filhos Dani filho e Victoria, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Nos tornamos desde o dia em que nos conhecemos, desde o primeiro minuto em que começamos uma vida juntos", garantiu.

"Acompanhamos um ao outro todos esses anos, fortalecendo um ao outro e iluminando a vida um do outro. Agora, nesses momentos difíceis, lamento sua decisão e espero que a vida nos dê outra chance de te amar novamente. Entendo a dor que a situação injusta que estamos vivendo está causando, e entendo que você não tenha aguentado toda essa pressão. Os fatos de que sou acusado são estranhos a mim e aos valores que nortearam minha vida: amor, respeito e esforço. Vou continuar lutando como sempre fiz, acreditando em mim com o apoio e a confiança de quem realmente sabe quem eu sou; Lutarei até o fim com o amor incondicional dos meus filhos, dos meus pais e daqueles que continuam ao meu lado, para logo provar minha inocência ao mundo inteiro. Seja onde for, seja como for, seja o que for, mas para sempre em meu coração. Com muito amor (assinatura de Daniel Alves)”, finalizou.