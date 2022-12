Pelé: relembre quando o ídolo do futebol apareceu nas capas da Revista CARAS

Pelé já teve momentos de sua trajetória estampados nas capas da Revista CARAS. Relembre aqui

O ex-jogador de futebol Pelé faleceu nesta quinta-feira, 29, aos 82 anos de vida. Ídolo do futebol, ele já foi o astro da Revista CARAS em algumas ocasiões de sua vida.

Pelé partiu em decorrência da falência de múltiplos órgãos em decorrência do câncer no cólon. "O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, no dia de hoje, 29 de dezembro de 2022, às 15h27, em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia. O Hospital Israelita Albert Einstein se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda do nosso querido Rei do Futebol", informaram.

O atleta estampou a capa da revista em seus casamentos com Assíria e também com Márcia Aoki, e em outros momentos com sua família. Confira as capas de CARAS com Pelé aqui: