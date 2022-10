Pelé abre álbum de fotos sobre seu aniversário de 82 anos

Rei do Futebol

Rei do futebol Pelé comemorou 82 anos de vida e mostra como foi a celebração

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 22h33

O ex-jogador Pelé (82) celebrou a chegada de seus 82 anos neste domingo, 23, e decidiu compartilhar com seus seguidores como foi a comemoração. Nesta quinta-feira, 25, o Rei do Futebol mostrou um pouco em suas redes sociais como foi a festa.

Com uma comemoração bem intimista, onde só família e alguns amigos participaram, o ex-jogador do Santos e da Seleção Brasileira posou feliz e sorridente em frente ao seu bolo de aniversário, que era decorado como se fosse um campo de futebol, com alguns registros importantes de sua carreira em cima.

“Depois de tanto tempo que ficamos sem contato, em razão da pandemia, é ótimo receber o abraço da família e dos amigos. Deixo para vocês alguns registros do meu aniversário, pois a felicidade sempre deve ser compartilhada”, legendou a publicação feita em seu perfil oficial no Twitter.

Veja a publicação de Pelé sore sua comemoração de aniversário:

Pelé agradece carinho dos fãs ao completar 82 anos: "O melhor presente"

O eterno Rei do Futebol Edson Arantes do Nascimento, também conhecido como Pelé, compartilhou em seu perfil no Instagram, um vídeo para agradecer todo o carinho que sempre recebeu dos fãs do mundo todo.

"Meus amigos do Brasil e de todo o mundo, eu fico feliz, muito feliz por estar hoje aqui com vocês, e que Deus me deu essa saúde para eu poder agradecer a vocês tudo o que eu tenho recebido. O mundo inteiro fala em Pelé, e o mundo sabe que eu estou agradecendo pela idade e por tudo que eu tenho recebido", começou ele na gravação.

"82 anos é um presente de Deus. Espero que a gente continue muito tempo junto, e se Deus quiser, por mais uns 82 está bom. Eu agradeço de coração tudo o que eu tenho recebido neste mundo, pelos meus fãs e as pessoas que me adoram. Muito obrigado", completou.