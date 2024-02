Pedro, do Flamengo, homenageia a esposa após anunciar gravidez de gêmeos

Conheça a esposa de Pedro Guilherme, jogador do Flamengo que emocionou ao anunciar gravidez de gêmeos após marcar gol em clássico

No último domingo, 25, o jogador do Flamengo Pedro Guilherme surpreendeu ao colocar uma bola de futebol em sua barriga para anunciar que está à espera de filhos gêmeos assim que abriu o placar contra o Fluminense. Depois de celebrar a novidade em campo, ele usou as redes sociais para homenagear sua esposa, a psicóloga Fernanda Nogueira.

Através de seu perfil oficial no Instagram, o atleta compartilhou alguns registros de sua comemoração durante o clássico fla-flu. Nas imagens, ele aparece feliz da vida com a bola na barriga, fazendo o símbolo de dois com as mãos. Radiante com a chegada dos primogênitos, Pedro usou a legenda para celebrar a novidade e homenagear a esposa.

“Agora somos 4! Obrigado, Senhor, por essas duas bênçãos! A espera de gêmeos com muita alegria. Mamãe e Papai já amam vocês!”, escreveu o jogador, que finalizou a declaração especial com uma passagem bíblica sobre a chegada dos herdeiros: “Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá”, Pedro comemorou.

Nos comentários, os seguidores do jogador e admiradores do casal vibraram com a novidade: “Errou a conta irmão! Vocês são 5! Não esqueça que você é o pai do Fluminense também”, brincou um fã. “Que Deus abençoe essa família tão especial! Muito feliz” disse mais um. “Pedro, tu és minha referência dentro e fora de campo”, exaltou outro.

Quem é a esposa de Pedro Guilherme?

Apesar de namorar uma estrela do futebol brasileiro, Fernanda é mais reservada e mantém seu perfil privado nas redes sociais. Em sua biografia, ela destaca apenas que é cristã, esposa e psicóloga. O casal oficializou a união em uma cerimônia religiosa intimista em março do ano passado, no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, as fotos da cerimônia foram compartilhadas pelo jogador.

"Depois de aceitar Jesus, essa foi a decisão mais importante da minha vida. Como sou grato a Deus por ter me dado uma esposa que é muito mais do que eu pedi a Ele. “Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe”. MT 19:6”, Pedro compartilhou a novidade em sua conta no Instagram.

Após o casamento, eles esperaram o fim da temporada de campeonatos e partiram para uma lua de mel luxuosa. Primeiro, desembarcaram em Dubai, nos Emirados Árabes, e em seguida marcaram presença nas Maldivas. Vale lembrar que Pedro fez o pedido de casamento no final de 2022, quando foi anunciado como jogador da seleção brasileira de futebol.

