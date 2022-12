Neymar se pronuncia sobre derrota da seleção: "Destruído psicologicamente"

Neymar se pronuncia após desclassificação da seleção contra Croácia e fala sobre a sua saúde mental

Neymar Jr. (30) se pronunciou neste sábado, 10, sobre a derrota do Brasil contra a Croácia, no qual resultou a desclassificação da equipe na Copa do Mundo.

No Instagram, o jogador desabafou que está destruído psicologicamente e agradeceu aos seus companheiros pelo apoio e dedicação.

“Estou destruído psicologicamente, essa com certeza foi a derrota que mais me doeu, que me fez ficar paralisado durante 10min e logo após caí no choro sem parar. Vai doer por muito tempo, infelizmente. Lutamos até o fim, disso eu tenho orgulho dos meus companheiros porque não faltou empenho e nem dedicação”, iniciou Neymar.

Em seguida, o jogador afirma que a seleção merecia este título, porém que não foi a vontade de Deus. “Esse grupo merecia, nós merecíamos, o Brasil merecia… Mas essa não era a vontade de Deus! Valeu todo sacrifício para sentir de dentro de campo o carinho de cada um…”, desabafou.

Para terminar o texto, Neymar agradeceu a torcida e lamentou a derrota. “Obrigado a todos pelo apoio com a nossa seleção. Infelizmente não deu… vai doer por muito tempo, muito tempo. Obrigado por tudo meu DEUS, me destes tudo e eu não posso reclamar de nada. Só agradecer por cuidar de mim. Toda honra e toda glória é sempre pra ti, independente das circunstâncias”.

Richarlison chora ao falar com os fãs

Richarlison (25) também escreveu um texto doloroso em suas redes sociais sobre a derrota do Brasil e saída da Copa do Mundo. "Escrever isso com certeza é a coisa mais difícil que já fiz na vida. Ontem ainda não passou, foi impossível dormir e o que aconteceu ainda dói pra caralho. Essa é uma ferida que vai ficar aberta pra sempre, porque todos nós sabemos das chances que tínhamos de buscar esse título", escreveu.