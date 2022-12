Neymar se irrita com ex-empresário que xingou Tite após eliminação na Copa do Mundo

Atacante da Seleção Brasileira Neymar Jr. se revolta ao ver ex-empresário falando mal de ex-técnico do Brasil

O camisa 10 da Seleção Brasileira, Neymar Jr. (30) acabou se irritando nesta sexta-feira, 9. Após a derrota do Brasil para a Croácia nos pênaltis nas quartas de final da Copa do Mundo no Catar, o craque acabou comprando briga com seu ex-empresário após vê-lo xingando o agora ex-técnico da amarelinha, Tite (61).

Principal alvo das críticas e culpas dos internautas, Adenor acabou sendo metralhado por xingamentos. Inclusive, pelo ex-empresário de Neymar, Wagner Ribeiro. Em uma publicação no Instagram, ele escreveu: “Este Sr nunca foi técnico de futebol. Ficou anos enganando o povo, perdendo 2 copas. Ele só serve para ser o orador da turma de formandos”.

Entretanto, o que ninguém imaginava, é que o camisa 10 compraria a briga para seu ex-comandante, respondendo as críticas do ex-empresário. Mesmo sem se pronunciar oficialmente ainda, o craque fez questão de responder à Wagner: “Não fala merd* Wagner”, disse Neymar.

Tite explica motivo de ter deixado Neymar de fora da cobrança de pênaltis

Alvo das principais críticas após a eliminação na Copa do Mundo, o agora ex-técnico da Seleção Brasileira, Tite, explicou porque Neymar não participou da cobrança de pênaltis, motivo mais focado nas críticas.

“Neymar cobraria o quinto e decisivo pênalti, que fica a pressão maior para o jogador de maior qualidade”, explicou Tite. Além disso, ele confirmou que está deixando oficialmente seu cargo na Seleção, após seis anos no comando.

Segundo alguns usuários, o melhor jogador e craque da amarelinha deveria ser o primeiro a bater. “E o Brasil morre com o Neymar sem bater pênalti. Nunca vou entender. Isso é burrice, não tem outro nome”, criticou o jornalista esportivo Gian Oddi.