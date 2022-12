Neymar recebe homenagem da ex-namorada e do filho: "Estamos sempre torcendo por você"

Neymar recebeu uma homenagem de Carol Dantas, mãe do seu filho. Ela não poupa elogios ao falar do jogador

Carol Dantas (29), mãe de Davi Lucca (11), filho de Neymar Jr. (30), celebrou a vitória do Brasil contra a Coreia do Sul e demonstrou toda sua admiração pelo ex-namorado na noite desta segunda-feira, 05.

A influenciadora digital acompanha a Copa do Mundo diretamente do Catar, ao lado do marido, Vinicius Martinez e dos filhos. Além de Davi, ela também é mãe de Valentin.

"Que noite, nem sei se consigo dormir de tanta felicidade que não cabe em mim, em nós! Hoje eu vi os olhos dos meus filhos e do meu marido brilharem de emoção e felicidade, por cada gol da seleção", escreveu Carol na postagem feita em seu perfil no Instagram.

"Torcemos muito pelo Brasil, mas o nosso time sempre será Neymar FC, dentro ou fora dos campos, estamos sempre torcendo por você, Neymar", ela finalizou.

Carol e Neymar tiveram Davi em 2011 e mantiveram a amizade desde então. O jogador fez questão de responder à homenagem da ex-namorada: “Eu amo vocês”, escreveu ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Dantas (@candantas)

Pai de Neymar Jr emociona com recado: 'Nunca foi fácil'

O empresário Neymar Pai está encantado com o retorno do seu filho, Neymar Jr, à seleção brasileira de futebol durante a Copa do Mundo do Catar após o susto com a lesão no tornozelo logo no primeiro jogo. Nesta segunda-feira, 05, ele fez uma homenagem ao herdeiro poucas horas antes da partida do Brasil contra a Coréia do Sul nas oitavas de final do mundial.

Logo no começo da mensagem, ele compartilhou um trecho bíblico. "“Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança; a perseverança, um caráter aprovado; e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Romanos 5:3-5", escreveu.