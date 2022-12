Pai de Neymar Jr emociona com recado: 'Nunca foi fácil'

Pai de Neymar Jr faz reflexão ao celebrar o retorno do filho aos campos da Copa do Mundo do Catar após lesão no tornozelo

O empresário Neymar Pai está encantado com o retorno do seu filho, Neymar Jr, à seleção brasileira de futebol durante a Copa do Mundo do Catar após o susto com a lesão no tornozelo logo no primeiro jogo. Nesta segunda-feira, 5, ele fez uma homenagem ao herdeiro poucas horas antes da partida do Brasil contra a Coréia do Sul nas oitavas de final do mundial.

Nas redes sociais, Neymar Pai compartilhou um vídeo com imagens do filho e falou sobre a esperança deste momento marcante na carreira do herdeiro.

Logo no começo da mensagem, ele compartilhou um trecho bíblico. "“Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança; a perseverança, um caráter aprovado; e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu.” Romanos 5:3-5", escreveu.

Então, ele contou: "Perseverança e esperança sempre estiveram presentes em nossas vidas. Nunca foi fácil, nunca será fácil. Mas com alegria e Deus no coração podemos superar nossas tribulações. Bora Brasil. Boa sorte filho! Boa sorte Brasil!! Que Deus os abençoe e os proteja!!".

Neymar Jr surge com novo visual

Antes do jogo do Brasil contra a Coréia do Sul, Neymar Jr renovou o visual. Ele platinou o cabelo com a ajuda do seu cabeleireiro, que foi o responsável por mostrar a foto nas redes sociais.

“O 'brabo' de visual novo para o retorno. Vai com tudo, irmão, que Deus abençoe você e a nossa seleção”, disse o cabeleireiro.