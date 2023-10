Neymar Jr. mostra joelho imobilizado em jatinho de luxo

Neymar sofreu nova contusão durante jogo entre Brasil e Uruguai; jogador compartilhou o registro nas redes sociais

Nesta quinta-feira, 26, Neymar Jr. foi aos stories de seu Instagram para compartilhar o momento em que estava em seu jatinho luxuoso. Na imagem, o jogador de futebol de 31 anos mostra seu joelho imobilizado.

O craque sofreu uma torção durante o jogo do Brasil contra o Uruguai no último dia 17, no estádio Centenário, em Montevidéu. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo e terá que passar por cirurgia.

O tempo previsto para que ele retorne aos campos é de, no mínimo, seis meses. Além de mostrar a perna, Neymar acabou fotografando a decoração da aeronave, com direito a bancos de couro com o símbolo do Batman.

Em sua página oficial nas redes sociais, a equipe de Neymar Jr divulgou um comunicado sobre o resultado dos exames: “O atacante Neymar Jr da Seleção Brasileira e do Al-Hilal, da Arábia Saudita, passou por exames clínicos e de imagem nesta quarta-feira (18), que confirmaram a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. Na noite desta terça-feira (17), Neymar sofreu entorse do joelho durante jogo da Seleção Brasileira contra o Uruguai, em Montevideo, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo Fifa 2026. O atacante passará por procedimento cirúrgico em data ainda a ser definida para correção das lesões. O departamento médico da Seleção Brasileira e do Al-Hilal estão em contato permanente e alinhados na recuperação do atleta”, informaram.

Quanto tempo de carreira ele já perdeu por causa de lesões?

De acordo com o colunista Rafael Reis, do site UOL, Neymar Jr já perdeu cerca de três anos de carreira por causa de lesões em campo. Ele ficou fora dos campos por aproximadamente 1.080 dias, segundo análise dos dados do Transfermark, mas sem contar o período em que ele esteve no Santos.

Além disso, a reportagem trouxe a informação de que Neymar Jr teve 39 ocorrências médicas em 10 anos de carreira. Entre as lesões dele estão, segundo o site Correio Brasiliense, duas lesões nas costelas, uma na lombar, sete na coxa esquerda, quatro na coxa direita, quatro no pé e tornozelo esquerdo, sete no pé e tornozelo direito e uma no joelho esquerdo.

Neymar Jr tira a camisa para estrelar projeto de Kim Kardashian

Neymar Jr mostrou o seu lado modelo ao aceitar um convite da empresa da socialite Kim Kardashian. Ele é um dos atletas que estão na campanha de lançamento da coleção masculina da marca. Nas primeiras fotos divulgadas, o brasileiro surgiu só de cueca ao posar em um estúdio fotográfico. Sem camisa, ele deixou à mostra as várias tatuagens que tem na região do tórax e dos braços.