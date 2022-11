Neymar inicia o fim de semana com jaqueta de grife e limousine

Neymar roubou a cena nas redes sociais ao aparecer de limousine e com jaqueta de grife

CARAS Digital Publicado em 11/11/2022, às 13h34

O jogador de futebol Neymar (30) surpreendeu os fãs na manhã desta sexta-feira, 11, ao compartilhar o início do seu fim de semana, nas redes sociais. Em imagens postadas em seu perfil no Instagram, ele aparece cheio de estilo, com uma jaqueta de uma marca de grife, que pode ser adquirida em lojas online pelo valor de R$10.400.

Além disso, o craque da seleção brasileira posou em uma limousine azul. "Sextou", legendou ele na publicação. Logo, o astro dos gramados recebeu elogios: "Estiloso!", disse um. "Vem que vem", escreveu outro. "Só fotão", apontou um terceiro.

Neymar também não economizou no luxo e caprichou no look escolhido para conferir a sua convocação para defender o Brasil na Copa do Mundo no Catar, neste ano. O anúncio foi feito nesta última segunda-feira, 07. O atleta estava na companhia do filho, Davi Lucca (11) e outros amigos, quando vibrou ao ouvir seu nome.

"Impossível explicar o sentimento de ser convocado para uma Copa do Mundo! Minha terceira, porém o frio na barriga é grande. Feliz demais de representar o Brasil mais uma vez! Nos deram essa missão e nós vamos em busca", afirmou também em seus stories no Instagram.

Sentado em um sofá e de frente para a TV, o craque esbanjou estilo ao utilizar um conjunto de uma outra marca de grife, que custa mais de R$ 18 mil. O casaco era de tecido reversível (com estampa na parte externa e interna), acolchoado, com capuz e bolsos em ambos os lados, de nylon marrom, feito na Itália. A calça jogging tinha cós de cordão e apliques de elásticos no tornozelo.