Neymar aguarda cobertura quadriplex de R$20 milhões em prédio de famosos

Neymar está aguardando a entrega de seu novo apartamento luxuoso, um quadriplex de R$ 20 milhões com vizinhos famosos

Neymar comprou um apartamento em Balneário Camboriú, Santa Catarina, e é um local para lá de luxuoso! Sua nova residência é um quadruplex na cobertura de um dos prédios mais altos do mundo!

De acordo com o Jornal Extra, o condomínio do apartamento conta com duas torres, sendo a do craque do futebol brasileiro, uma de 281 metros e 81 andares - sendo o de seu novo apartamento o último! E leva o nome de Yatchouse, por lembrar visualmente um barco luxuoso. O apartamento foi avaliado em cerca de R$ 20 milhões!

Em celebração à participação do novo proprietário da cobertura do prédio, o topo das duas torres foi enfeitado com uma grande bandeira do Brasil durante os jogos da Copa do Mundo, onde o craque foi participar no Catar!

Mas Neymar contará com a companhia de personalidades ilustres no topo do prédio: o cantor Luan Santana, Alexandre Pires e o cantor de sertanejo Sorocaba, devem ser os seus vizinhos. Em sua torre, ele também deverá ser vizinho de Arthur Melo, o jogador do Liverpool e seu colega de profissão!

Confira mais detalhes da cobertura de Neymar

A cobertura luxuosa conta com uma vista de 360º de todo o Balneário, com um espaço gourmet, piscina nos quatro andares, mas com vista para o mar no segundo. A torre é espelhada e tem dois helipontos e um elevador privativo. Muito moderno e luxuoso, o local é perfeito para celebridades que querem privacidade e qualidade de vida!

O condomínio ainda conta com outras atrações na área comum e fica de frente ao mar! Para preservar a privacidade dos moradores do prédio espelhado é possível enxergar a vista de dentro, mas refletindo ao lado de forma!