Messi é autista? Saiba a verdade sobre jogador argentino

Em meio à Copa do Mundo, fake news sobre Messi voltou a circular na internet

Em meio à Copa do Mundo voltou a circular, novamente, o boato de que o jogador Lionel Messi (35) tem autismo. No entanto, informação é falsa. A família do craque nunca confirmou o diagnóstico, e o médico do artilheiro da Argentina já afirmou que ele não tem o transtorno do espectro autista (TEA).

A história sobre Messi começou no Brasil. Em 2013, o escritor e jornalista Roberto Amado publicou que o marido de Antonella Roccuzzo(34) foi diagnosticado com a síndrome de Asperger, uma forma branda de autismo, aos 8 anos.

O texto do brasileiro enumerava algumas características do jogador para comprovar o diagnóstico, como a timidez e o estilo dele dentro de campo. A família do jogador, porém, tratou o artigo como fake news. O médico do atleta durante a infância e adolescência confirmou a versão dos Messi em entrevista ao UOL, em 2013.

"Leo nunca foi diagnosticado como Asperger ou qualquer outra forma de autismo. Isso é realmente uma bobagem", afirmou o médico Diego Schwartzstein ao site. Ele foi o responsável por ajudar o jogador do Paris Saint-Germain a lidar com uma deficiência hormonal que atrasou seu crescimento.

Em sua última Copa do Mundo, Messi entrará em campo nesta terça-feira, 13, contra a Cróacia nas semifinais do mundial. O time europeu foi o responsável por eliminar a seleção brasileira na última sexta-feira, 9.

Famosos autistas

Alguns famosos já falaram publicamente sobre o diagnóstico no espectro autista, como, por exemplo, Tim Burton (64), diretor premiado e responsável pela série Wandinha, recém-lançada na Netflix.

Além dele, o dono do Twitter, o bilionário Elon Musk (51), a ativista Greta Thunberg (19) e o ator Anthony Hopkins (84) também foram diagnosticados com autismo. Vencedor do Oscar na categoria Melhor Ator, em 1992, pelo filme "O Silêncio dos Inocentes" foi diagnosticado dentro do espectro autista depois dos 70 anos de idade.