Jogador de futebol brasileiro morre ao ser atropelado dentro de casa

Jogador de futebol de 24 anos, Yuri Vasconcelos morreu em trágico acidente na Flórida

O jogador de futebol Yuri Vasconcelos, de 24 anos, morreu em um trágico acidente em sua casa na Flórida, Estados Unidos. Ele jogava pelo time Lakeland United FC, que é uma equipe semiprofissional, e era natural de Tanque d'Arca, no interior de Alagoas. O rapaz foi atingido por um carro dentro de sua própria casa.

De acordo com o site News Channel 8, o brasileiro estava almoçando em sua casa quando um carro perdeu o controle e invadiu a casa dele. O veículo atropelou o jogador e ele morreu no local. Além disso, os amigos dele falaram que um cruzamento perigoso fica próximo da casa do atleta e que um caminhão também já tinha batido na propriedade antes.

O motorista do carro era um homem de 27 anos e não foi preso. A polícia local continua a investigação para ver o motivo para o carro ter perdido o controle.

O time Lakeland United FC lamentou a morte do atleta. “Yuri encarnava e simbolizava tudo o que nos esforçamos para ser como um clube; ele era amoroso, carinhoso e corajoso. Ele era altruísta ao ponto de viver uma vida totalmente dedicada à família, amigos e companheiros de equipe. Ele era um líder em espírito e tinha um otimismo que só pode ser percebido naqueles que já evoluíram para além desta vida. Yuri cumpriu o seu propósito através de suas ações cotidianas e será sempre lembrado pelo seu sorriso contagiante e pela sua fome de viver e realizar não apenas os seus sonhos, mas os de quem ele amou e cuidou muito. O seu legado viverá e a sua alma continuará, brilhando mais do que nunca num plano diferente de existência que ele gostava de chamar de Lar”, afirmaram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lakeland United FC (@lakelandunitedfc)

Tiktoker morre em acidente de carro

O tiktoker Carl Eiswerth faleceu aos 35 anos de idade. Ele morreu ao sofrer um trágico acidente de carro no dia 13 de junho, na Pensilvânia, nos Estados Unidos.

A mãe dele, Janet, confirmou a morte do rapaz ao site TMZ. Ela contou que o filho estava no banco do passageiro e o carro era dirigido por um amigo dele. No acidente, um outro carro bateu no veículo deles em um cruzamento e o influencer não resistiu e morreu no local do acidente.

Carl tinha cerca de 500 mil seguidores no TikTok. Ele fazia vídeos sobre a sua rotina e com um humor. A família planeja transmitir a cerimônia de despedida dele pelas redes sociais.