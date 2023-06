Tiktoker morre em trágico acidente nos Estados Unidos

Aos 35 anos, o tiktoker Carl Eiswerth faleceu na Pensilvânia, nos Estados Unidos

O tiktoker Carl Eiswerth faleceu aos 35 anos de idade. Ele morreu ao sofrer um trágico acidente de carro na terça-feira, 13, na Pensilvânia, nos Estados Unidos.

A mãe dele, Janet, confirmou a morte do rapaz ao site TMZ. Ela contou que o filho estava no banco do passageiro e o carro era dirigido por um amigo dele. No acidente, um outro carro bateu no veículo deles em um cruzamento e o influencer não resistiu e morreu no local do acidente.

Carl tinha cerca de 500 mil seguidores no TikTok. Ele fazia vídeos sobre a sua rotina e com um humor. A família planeja transmitir a cerimônia de despedida dele pelas redes sociais.

Morte de Treat Williams

O ator Treat Williams, que atuou em Chicago Fire, Everwood e Hair, faleceu aos 71 anos de idade. A morte dele foi confirmada pelo seu agente, Barry McPherson, na noite de segunda-feira, 12. O artista faleceu em decorrência de um acidente de moto no trânsito.

A investigação a polícia local informou que o motorista do carro não viu a moto do ator em uma conversão e eles colidiram. O resgate chegou a ser chamado e até um helicóptero foi ao local do acidente, mas ele não resistiu aos ferimentos. Agora, a investigação segue para concluir o processo.

“Ele morreu nesta tarde. Ele estava virando à esquerda ou à direita e um carro o cortou. Estou arrasado. Ele era o cara mais legal. Ele era tão talentoso. Os cineastas o amavam. Ele tem sido o coração de Hollywood desde o final dos anos 1970. Ele estava orgulhoso do seu desempenho neste ano. Ele estava muito feliz com o trabalho que consegui para ele e teve uma carreira equilibrada”, disse o agente.