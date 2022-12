Hackers invadem redes sociais de jogadores e ex-jogadores do Flamengo e causam: ‘Agora sou do Vasco’

Jogadores e ex-jogadores do Flamengo como Diego Ribas, Rodinei e Everton Ribeiro tem contas do Twitter invadidas

Nesta terça-feira, 13, os jogadores Everton Ribeiro (33) e Rodinei (30), além do ex-jogador recém aposentado Diego Ribas (37), tiveram suas contas do Twitter invadidas, e os hackers fizeram questão de causar!

Em muitas das publicações feitas pelos invasores, os jogadores e ex-jogador do Flamengo, faziam menção e diziam coisas boas sobre um dos maiores rivais do rubro negro, o Vasco, recém promovido de volta à Série A do futebol brasileiro.

“Só passando para avisar que o Vasco me comprou. Neymar, calado, agora eu sou do Vasco! Obrigado por me comprar, sei que os R$100 milhões não vão fazer diferença”, dizia uma das publicações feitas na conta do meia Everton Ribeiro, que logo em seguida usou seu Instagram para falar o que estava acontecendo. Além disso, os hackers ainda envolveram Gabigol na bagunça, publicando uma foto do craque abaixado antes do jogo com a legenda: “Esse sempre foi o mais estranho do time. Sempre grita ‘m*te em mim’ na hora do jogo”.

Enquanto isso, na conta de Diego Ribas, os invasores mudaram a descrição do perfil do comentarista para “jogador do Vasco”. O meia se aposentou recentemente, após muitos anos no Flamengo. Durante a Copa, Diego foi comentarista de alguns jogos pela Rede Globo, tendo muitos internautas pedindo a permanência do ex-jogador para depois do Mundial.

Além dessa postagem, outras foram feitas na conta de Ribas. “Meu sonho é ser como você, você é meu ídolo, por favor Vasco me contrata!”, dizia outra, seguida de uma foto do jogador Andrey, do cruzmaltino. “Muitos me perguntam se eu prefiro o Vasco ou o Flamengo, eu sempre respondo e responderei que o Flamengo é uma m*rda e eu só cumpro meu dever, mas meu sonho é jogar no Vasco. Eu me demito Flamengo”, escreveram em outra.

Já na conta do lateral Rodinei, os hackers decidiram que ele também estaria de mudança dentro do Rio de Janeiro. “Mais um para o Vasco!”, escreveram. O atleta foi recentemente comprado pelo Olimpiacos, da Grécia, após encerrar seu contrato com o Flamengo.

HACKEARAM O TWITTER DO EVERTON RIBEIRO, RODINEI E DIEGO RIBAS E ANUNCIARAM ELES NO VASCO EU TÔ PASSANDO MALKKKKKKKKKKKKL pic.twitter.com/zRqd9WatyM — isabela ✠ (@isabelaacrvg) December 13, 2022

HACKEARAM O DIEGO, O EVERTON RIBEIRO E O RODINEI KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/dXodZfxMdN — njdeprê - marlon (@njdmarlon) December 13, 2022

