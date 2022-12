Everton Ribeiro celebra nove anos de casamento com Marilia Nery no Catar

O jogador da Seleção Everton Ribeiro e a publicitária Marilia Nery estão casados desde 2013

Bodas de Cerâmica! O jogador da seleção brasileira Everton Ribeiro(33) celebrou nove anos de casado com a publicitária Marilia Ney (31), nesta quarta-feira, 07. Convocado para jogar na Copa do Mundo de 2022, pela Seleção Brasileira, o casal está em Doha, no Catar.

Pelas redes sociais, o atleta compartilhou um registro apaixonado, acompanhado da seguinte legenda:"Uma história sem fim Te amo @marilia_nery #9anosdecasados", escreveu. Emocionada, a esposa retribuiu o carinho. Te amo, meu amor. sou tu!", disse ela.

Nos comentários, os fãs parabenizaram o casal. "Esse casal é BRABÍSSIMO!", disse um seguidor. "Parabéns seus lindos muitos e muitos anos pra vocês!", desejou uma internauta. "Parabéns", falou uma fã.

Marilia também publicou uma declaração em suas redes sociais

Para celebrar a data especial, Marilia publicou um registro do dia de seu casamento no perfil do Instagram e se declarou para o amado."E nove anos depois, estamos aqui celebrando essa data, vivendo um dos nossos maiores sonhos, juntinho dessa família linda que Deus nos deu. [coração amarelo] Te amo, meu amor, cada dia mais. Sou tua", escreveu.

