Esposa do jogador Everton Ribeiro, da Seleção Brasileira, curte praia artificial no Catar

Marilia Nery Ribeiro, esposa do jogador de futebol Everton Ribeiro, aproveita praia no Catar enquanto marido treina para a Copa do Mundo

Aproveitando para acompanhar a trajetória do marido pela Copa do Mundo no Catar, Marilia Nery Ribeiro, esposa do jogador de futebol Everton Ribeiro (33), convocado pela Seleção Brasileira, decidiu aproveitar o dia quente do país asiático para ir à uma praia artificial com os filhos.

Hospedada com os filhos no hotel The Townhouses The Pearl Qatar, que fica em uma ilha artificial chamada The Pearl, tem uma praia artificialmente construída para aqueles que querem aproveitar o solzão do país árabe.

Em seu perfil oficial no Instagram, a mamãe aproveitou para compartilhar fotos do dia de diversão na praia que teve com os filhos, Augusto e Antônio, que tem com o jogador. “Manhã de praia”, escreveu ela na legenda da publicação.

Casados há mais de 15 anos, o casal viralizou na internet após a comemoração da convocação do jogador. O Brasil estreia na Copa do Mundo do Catar nesta quinta-feira, 24, às 16h, contra a Sérvia, no estádio Lusail.

Veja a publicação de Marilia Nery Ribeiro curtindo uma praia artificial junto de seus filhos com o jogador Everton Ribeiro:

Uma publicação compartilhada por Marilia Nery Ribeiro (@marilia_nery)



