Foto de Messi supera a do ovo como a mais curtida da história do Instagram

Imagem de Lionel Messi com a taça da Copa do Mundo bateu recorde de likes na rede social

A foto de Lionel Messi (35) com a tão sonhada taça da Copa do Mundo superou o último recorde e é a mais curtida da história do Instagram com 64 milhões de likes. Antes, acredite se quiser, a dona do recorde era a fotografia de um ovo.

Usuários da rede social haviam se unido para quebrar o recorde de Kylie Jenner (18 milhões) com a foto do alimento. Por quatro anos, a brincadeira tornou-se campeã de curtidas. No entanto, a conquista do título no Catar deu ao Messi a nova marca.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Egg Gang 🌎 (@world_record_egg)

Levantando a taça dourada da seleção argentina, Messi escreveu texto na legenda: "Sonhei tantas vezes, quis tanto que ainda não caiu a ficha, não acredito", começou ele.

"Muito obrigado à minha família, a todos os que me apoiam e também a todos os que acreditaram em nós. Demonstramos mais uma vez que nós argentinos quando lutamos juntos e unidos somos capazes de alcançar o que nos propusemos. O mérito é desse grupo, que está acima das individualidades, é a força de todos lutando pelo mesmo sonho que era também o sonho de todos os argentinos... Conseguimos!!!", publicou o craque.

Confira a foto de Lionel Messi: