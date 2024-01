Filho de Zagallo fala sobre a briga com os irmãos pela herança do pai

A morte de Zagallo desencadeou uma disputa entre os filhos dele pela herança após a abertura do testamento

A família do ex-jogador de futebol e treinadorMário Jorge Lobo Zagallo enfrenta uma disputa após a morte dele, que faleceu em 5 de janeiro. De acordo com o jornal Estadão, ele deixou um testamento destinando boa parte de sua herança para o filho caçula, Mário César, que falou sobre a briga com os irmãos.

Em entrevista ao Estadão, Mário César disse que a briga dos irmãos começou há alguns anos e que foi ele quem cuidou do pai nos últimos tempos. “Eles [os irmãos] estão querendo aparecer após sete anos. Fui eu quem cuidou do meu pai esse tempo todo. Tem um documento assinado pelo meu pai dizendo que não queria a visita deles nas internações”, disse ele.

Mário César ainda disse ao jornal que seu pai teria dito que preferia não deixar herança para os outros filhos, mas teve que seguir a lei.

Do outro lado, os outros três filhos de Zagallo, Paulo Jorge, Maria Emília e Maria Cristina, emitiram uma nota oficial à imprensa, na qual acusam Mário César de restringir o acesso ao pai em seus últimos anos de vida e de fazer movimentações do patrimônio do pai.

Morte de Zagallo foi anunciada por sua família

A morte de Mário Jorge Lobo Zagallo foi anunciada por sua família por meio de uma mensagem nas redes sociais. "É com enorme pesar que informamos o falecimento de nosso eterno tetracampeão mundial Mario Jorge Lobo Zagallo. Um pai devotado, avô amoroso, sogro carinhoso, amigo fiel, profissional vitorioso e um grande ser humano. Ídolo gigante. Um patriota que nos deixa um legado de grandes conquistas. Agradecemos a Deus pelo tempo que pudemos conviver com você e pedimos ao Pai que encontremos conforto nas boas lembranças e no grande exemplo que você nos deixa", afirmaram.

O velório de Zagallo aconteceu no dia 7 de janeiro na sede da CBF (Av. Luiz Carlos Prestes, 130) aberto ao público. O sepultamento foi no cemitério São João Batista.