Filho de Cristiano Ronaldo conquista primeiro título como jogador profissional

Cristiano Ronaldo Jr, filho do jogador de futebol Cristiano Ronaldo, conquista seu primeiro título como atleta profissional no mesmo clube que o pai

O jogador de futebol Cristiano Ronaldo está muito orgulhoso de seu filho mais velho, Cristiano Ronaldo Jr.O jovem de 13 anos, também conhecido como Cristianinho, conquistou seu primeiro título como atleta profissional na categoria sub-13 do Al-Nassr, mesmo clube que seu pai atua.

Destaque entre os jogadores da base do time saudita, o garoto teve seu título confirmado há três semanas. Porém, no último domingo, 2, o Al-Nassr venceu o Al Shabab e ainda celebrou a conquista com a entrega de medalhas e troféu pelo título nacional.

Em suas redes sociais, Cristiano Ronaldo compartilhou uma foto da equipe do filho e mostrou seu lado pai babão ao comemorar o título. "Parabéns, time!", escreveu o craque português na legenda da publicação. Com a conquista, ele e seu filho igualam o número de conquistas pelo mesmo clube.

Além de Cristianinho, o jogador também é pai de outras quatro crianças. Entre elas estão os gêmeos Mateo Ronaldo e Eva Maria, frutos de uma barriga de aluguel, além de Alana Martina e Bella Esmeralda, frutos de seu atual relacionamento com Georgina Rodríguez.

Esposa de Cristiano Ronaldo indica aposentadoria do craque

Nesta segunda-feira, 4, Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, indicou que a aposentadoria do jogador de futebol pode estar mais próxima do que seus fãs esperavam. Em conversa informal durante sua participação do Paris Fashion Week, a modelo falou mais sobre o assunto.

Em um vídeo nos bastidores do desfile, Goergia disse que o craque português deverá atuar nos gramados por no máximo mais dois anos.“Cristiano [Ronaldo], mais um ano e acabou. Talvez dois, não sei”, disse ela.

Atualmente jogando pelo Al-Nassr, CR7 tem contrato com o clube saudita até o ano de 2025. Até o momento, o atacante tem evitado responder especulações sobre a sequência de sua carreira. Contudo, segundo o jornal britânico Daily Mail, Cristiano tem pretensões de jogar a Copa do Mundo de 2026 com a Seleção Portuguesa. Assim, o jogador de 39 anos teria pedido uma prorrogação contratual para continuar no clube atual até 2027.