Ex-namorada de Richarlison celebra gols do atacante pela Copa do Mundo no Catar

Sandri Oliveira comemorou gols de Richarlison contra a Sérvia na partida de estreia da Seleção Brasileira

A influenciadora Sandri Oliveira, ex-namorada do atacante da Seleção Brasileira Richarlison, não deixou de comemorar os gols que o camisa 9 fez pelo jogo de estreia do Brasil contra a Sérvia pela Copa do Mundo no Catar.

A ex-participante do reality show Brincando com Fogo assistiu à partida a bordo de um navio, onde não poupou celebrações pelo ex-amado. “Ao vivo, esquece, a sorte veio. Sabia que ia vir”, disse ela, depois de Richarlison abrir o placar no estádio Lusail, em Doha.

Ela ainda brincou: “Será que vem outro?”. Minutos depois, a loira mostrou que a Seleção havia marcado de novo, sendo que dessa vez, o Pombo marcou uma obra de arte, deixando a Sandri emocionada. “Estou arrepiada”, disse ela.

Richarlison terminou relacionamento antes de viajar para a copa; saiba o motivo!

Durante um bate-papo com a jornalista Isa Pagliari no quadro “Day Off”, pela Ronaldo TV, no YouTube, o jogador revelou o motivo de ter terminado seu relacionamento com Sandri Oliveira, mesmo sendo bem discreto com sua vida pessoal. Richarlison terminou seu relacionamento com a influenciadora pouquíssimo tempo antes de embarcar para o Catar, para disputar a Copa do Mundo, onde marcou dois gols no jogo de estreia da Seleção Brasileira nesta quinta-feira, 23, contra a Sérvia, no Estádio Lusail, em Doha, capital do país.

"Me tira do sério ser cobrado por uma coisa que você não fez. Eu tentei namorar e a menina ficava me cobrando, e eu tentava fazer as paradas tipo certa, e ela ficava me cobrando e eu não gostava de ser cobrado. E é isso. Deixei ela falando sozinha", revelou o atleta. Em seguida, ele afirmou que não estava se sentindo bem dentro da relação, pois ela o cobrava demais. "Se eu tô errado, fico ali ouvindo. Mas se tô certo, esquece. Não gosto de injustiça", declarou.