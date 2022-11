Em Madri, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank tietam Vinicius Jr.: ''Essa foi pro nosso filho!''

Ator Bruno Gagliasso e a esposa, Giovanna Ewbank, celebram encontro com o jogador de futebol, Vini Jr.

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 11h59

O ator Bruno Gagliasso (40) usou as redes sociais para compartilhar com seus seguidores um encontro especial que teve durante viagem!

Curtindo dias acompanhado da esposa, Giovanna Ewbank (36), na Espanha, o artista fez questão de mostrar em sua conta no Instagram o encontro com o craque do Real Madrid, Vinicius Jr. (22).

Na imagem, o jogador de futebol aparece entre o casal, que aparece esbanjando felicidade ao lado do atleta. Bruno dedicou o momento ao filho do meio, Bless (7). Vale lembrar que eles também são pais de Titi (8) e Zyan (2).

"Essa foi pro nosso filho Bless", disse o ator. "Com o melhor @vinijr", disse ainda Bruno Gagliasso na legenda da postagem, em espanhol.

Confira Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank com Vini Jr.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Gagliasso (@brunogagliasso)

Bruno Gagliasso recebe ajuda de Anitta com espanhol para apresentar prêmio

O casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank está em Madrid, na Espanha, para realizar uma conquista do ator. Ele irá apresentar o prêmio de música 'Los 40 Music Awards' na Europa. Mais cedo, na sexta-feira, 4, o ator apareceu praticando seu discurso em espanhol com a ajuda de nada mais, nada menos que Anitta por telefone. Ela está indicada a três categorias, Melhor Álbum para Versions Of Me, Melhor Artista e Melhor Colaboração para Envolver, irá se apresentar na premiação e ainda deu umas aulinhas para afinar a língua estrangeira do amigo. Se divertindo, Gio Ewbank filmou todo o processo do maridão para se preparar, incluindo fazer massagem e cortar o cabelo. Ele irá entregar o prêmio aos ganhadores das categorias Melhor Colaboração (Categoria Internacional) e Melhor Música (Categoria Espanhola).

