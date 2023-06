David Beckham vai com filho assistir final da Copa da Inglaterra

Ex-jogador David Beckham assiste seu antigo time, Manchester United, na final da Copa da Inglaterra contra o maior rival Manchester City

Na manhã deste sábado, 3, está acontecendo a grande final da FA Cup, mais conhecida como Copa da Inglaterra. A competição é a mais antiga da história do futebol, sendo a primeira criada pelos ingleses, quando inventaram o futebol. E para se elevar à importância da história, o jogo não poderia ser menos gigante.

A grande final da competição acontece entre dois enormes rivais de uma mesma cidade da Inglaterra. Manchester United e Manchester City disputam o título da FA Cup com presenças ilustres no estádio Wembley, um ícone inglês. Uma delas, sem dúvida, é o ex-jogador de futebol David Beckham, que foi assistir ao seu antigo time acompanhado de seu filho mais velho, Brooklyn Beckham.

O inglês de 48 anos de idade foi ídolo do Manchester United, por onde jogou por dez anos, durante os anos de 1993 até 2003, acumulando um total de 394 partidas pelos famosos Red Devils. Bastante vitorioso com o clube, os principais títulos que teve durante sua passagem por lá foram os seis campeonatos ingleses e uma Champions League.

Além do clube inglês, Beckham teve passagens por outros grandes clubes ao redor do mundo, como o espanhol Real Madrid, o italiano Milan, o norte-americano LA Galaxy, e encerrou sua carreira no francês Paris Saint-Germain. Hoje, ele é dono do clube Inter Miami, dos Estados Unidos da América.

David Beckham é casado com a modelo e ex-Spice Girls, Victoria Beckham, e eles têm três filhos frutos do casamento duradouro. Além de Brooklyn, o casal é pai de Romeo James, do meio, e Cruz, o mais novo.

O United começou a partida perdendo, com um gol relâmpago de İlkay Gündoğan, que saiu aos 12 segundos e meio, sendo o mais rápido da história da competição. Porém, após a bola bater na mão do atacante Jack Grealish, os Red Devils tiveram a chance de empatar com um pênalti, que foi convertido pelos pés do portugês Bruno Fernandes. Beckham, então, não poupou na hora de celebrar.