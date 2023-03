Brooklyn Beckham surge cozinhando, mas objeto na comida rouba atenção

Filho mais velho de David e Victoria Beckham comete deslize enquanto tenta investir na carreira de chef

O modelo Brooklyn Beckham (24) decidiu mostrar em suas redes sociais que está tentando a carreira de chef de cozinha, sendo o cozinheiro particular na mansão que vive com sua mulher, a modelo Nicole Peltz. Porém, um detalhe curioso chamou a atenção dos internautas.

Nas fotos compartilhadas pelo filho do ex-jogador de futebol David Beckham e da estilista e ex-Spice Girl Victoria Beckham em seu perfil oficial no Instagram, o modelo aparece cozinhando com o seu cachorrinho Peanut preso em seu corpo, tomando uma taça de vinho.

Mas, os internautas começaram a reparar que Brooklyn estava refogando não somente a comida, mas também a rolha da garrafa de vinho. “Vim só pra ver os comentários do povo reparando na rolha”, comentou um seguidor. “Muitas pessoas dizem que a rolha dá um sabor diferente. Vou tentar da próxima vez”, brincou um outro.

“Brooklyn 'cozinhando' de novo”, “Gente, a rolha do vinho na panela hahahah", "A rolha é o ingrediente secreto”, “Por que você tá cozinhando a rolha, amigo?”, são alguns outros comentários que podem ser vistos na postagem de Brooklyn. Ele ainda tentou se explicar em seus stories, compartilhando uma informação de que supostamente “colocar a rolha de vinho na comida deixaria a comida mais macia”, porém, a técnica não é comprovada por nenhum especialista.

O filho de David Beckham tem realmente tentado se dedicar para se tornar um chef de cozinha profissional. Aliás, Brooklyn tem vários vídeos em seu Facebook de uma série chamada Cookin’ With Brooklyn. Mas, tudo isso se tornou uma grande polêmica, pois, de acordo com o The New York Post, eram necessários 62 profissionais para criar cada episódio, a um custo US$ 100 mil por episódio gravado. Segundo com fontes que falaram ao jornal, Brooklyn ainda não teria nenhuma experiência ou habilidade como cozinheiro.