Copa do Mundo: saiba os valores dos salários dos técnicos das seleções

Jornal da Espanha divulga quais são os possíveis salários dos técnicos das seleções de futebol que estão na Copa do Mundo do Catar

Nesta quarta-feira, 23, o jornal Sport, da Espanha, surpreendeu ao divulgar uma lista com os possíveis salários dos técnicos das seleções de futebol que estão na Copa do Mundo do Catar. A publicação divulgou os supostos valores que eles recebem anualmente para treinar os times de cada país.

Confira a lista dos supostos salários dos técnicos, de acordo com o Jornal Sport:

-Alemanha: o técnico Hansi-Flick recebe cerca de 6,5 milhõs de euros

-Inglaterra: o técnico Gareth Southgate fatura cerca de 5,8 milhões de euros

-França: o técnico Didier Deschamps embolsa cerca de 3,8 milhões por ano

-Brasil: o técnico Tite receberia cerca de 3,6 milhões de euros

-Tunísia: o técnico Jalel Kadrirecebe cerca de 130 mil euros por ano.

-Senegal: o técnico Aliou Cissé ganha cerca de 310 mil euros

-Camarões: o técnico Rigobert Song ganha cerca de 340 mil euros

-Holanda: o técnico Louis Van Gaal ganha cerca de 2,9 milhões de euros

-México: Gerardo Martino recebe cerca de 2,9 milhões de euros

-Argentina: Lionel Scaloni recebe aproximadamente 2,6 milhões de euros

-Qatar: Félix Sánchez recebe aproximadamente 2,4 milhões de euros

-Portugal: Fernando Santos ganha 2,2 milhões de euros

-Suiça: Murat Yakin ganha 1,6 milhão de euros

-Coreia do Sul: Paulo Bento ganha cerca de 1,3 milhão de euros

-Austrália: Graham Arnold ganha 1,3 milhão de euros

-Estados Unidos: Gregg Berhalter ganha 1,2 milhão de euros

-Bélgica: Roberto Martínez ganha 1,2 milhão de euros

-Espanha: Luis Enrique recebe 1,1 mihão de euros

-Dinamarca: Kasper Hjulmand recebe 1,1 milhão de euros

-Arábia Saudita: Herve Renard ganha 1,1 milhão de euros

-Japão: Hajime Moriyasu ganha 1 milhão de euros

-Marrocos: Walid Regragui ganha 920 mil euros

-Uruguai: Diego Alonso recebe 680 mil euros

-Equador: Gustavo Alfaro recebe 770 mil euros

-Sérvia: Dragan Stojkovic recebe 650 mil euros

-Irã: Carlos Queiroz recebe 650 mil euros

-Croácia: Zlatko Dalic recebe 550mil euros

-Polônia: Czeslaw Michniewicz ganha 500 mil euros

-Canadá: John Herdman recebe 480 mil euros

-Gana: Otto Addo recebe 400 mil euros

-País de Gales: Robert Page recebe 380 mil euros

-Costa Rica: Luis Fernando recebe 350 mil euros