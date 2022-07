Carolina Dieckmann curte jogo do Flamengo no Maracanã com o filho

A atriz Carolina Dieckmann marcou presença no jogo Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 12h56

Na última quarta-feira, 14, Carolina Dieckmann (43) esteve no Estádio do Maracanã para assistir ao jogo do Flamengo.

Na partida, o time de coração da atriz passou para a nova fase da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro e ela usou as redes sociais para celebrar.

No perfil, a artista compartilhou uma sequência de fotos no local e exibiu a festa da torcida.

"CLASSIFICADO que chama, né? Que jogo, que festa, que torcida! Isso aqui é FLAMENGO", disparou ela na legenda da publicação.

Carolina Dieckmann já havia marcado presença em outros jogos do Flamengo e, como de costume, dividiu belíssimos registros no Maracanã.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE CAROLINA DIECKMANN