Vitória Strada celebra o aniversário da mãe, Marisete, com festa surpresa: "Rainha"

Vitória Strada usou as redes sociais para mostrar como foi a comemoração do aniversário da mãe, Marisete

Redação Publicado em 28/07/2022, às 09h24

Na última quarta-feira, 27, a mãe de Vitória Strada (25), Marisete Strada, fez aniversário e ganhou uma comemoração especial com a filha.

Em seu perfil no Instagram, Vitória compartilhou uma série de fotos mostrando como foi comemorar o aniversário da mãe.

Com uma festinha intimista, Vitória apostou em uma decoração com girassóis e mostrou a surpresa para a mãe no dia especial: "Aniversário da minha rainha leonina", escreveu.

Nos comentários, fãs e amigos de Vitória aproveitaram para desejar felicidades para Marisete em seu anviersário: "A alegria dela no vídeo! Que coisa linda", escreveu um seguidor. "Feliz aniversário para sua mãe tão querida", disse outro. "Ahh que lindas!", destacou o terceiro.

Veja a postagem de Vitória Strada:

Vitória Strada fala sobre a noiva, Marcella Rica:

A atriz Vitória Strada (25) participou do Conversa com Bial na madrugada desta terça-feira, 26, na TV Globo, e falou sobre o início da carreira, o noivado e o quadro Dança dos Famosos 2022, do Domingão com Huck. Durante o papo com Pedro Bial (64), a famosa comentou sobre a paixão pela amada, Marcella Rica (30), com quem namora desde 2019 e ficou noiva em janeiro de 2021."Dentro de tantas dúvidas, ela foi uma certeza", declarou ela, que recordou o início do namoro.

