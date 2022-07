Vitória Strada fala sobre a noiva, Marcella Rica: ''Dentro de tantas dúvidas, ela foi uma certeza''

Atriz Vitória Strada recorda início do relacionamento com a noiva, Marcella Rica, em entrevista ao 'Conversa com Bial'

CARAS Digital Publicado em 26/07/2022, às 08h24

A atriz Vitória Strada (25) participou do Conversa com Bial na madrugada desta terça-feira, 26, na TV Globo, e falou sobre o início da carreira, o noivado e o quadro Dança dos Famosos 2022, do Domingão com Huck.

Durante o papo com Pedro Bial (64), a famosa comentou sobre a paixão pela amada, Marcella Rica (30), com quem namora desde 2019 e ficou noiva em janeiro de 2021. Vitória contou que se questionava sobre o fato de estar se apaixonando por uma mulher pela primeira vez.

"Dentro de tantas dúvidas, ela foi uma certeza", declarou ela, que recordou o início do namoro.

"Nos demos bem desde o início. Acho que se não fosse um sentimento tão forte, talvez não tivesse acontecido, porque eu sempre fui uma pessoa ponderada, que não namora tanto, mas com a Marcella veio um sentimento com tanta força, que não tive dúvidas e me joguei", disse.

Ao relembrar o começo da carreira, a atriz revelou que foi por acaso que entrou no meio artístico, após participar de um workshop em São Paulo. Ela contou que pediu para a atriz que contracenava com ela dar um tapa de verdade, porque não sabia fingir em cena.

"Só que ela levou isso muito a sério, então no vídeo dá pra ver que ela me dá um tabefe na cara com aquela mão pesada e acho que foi isso que deu certo, porque no final eu encho os olhos de lágrimas. Foi real", se divertiu ao lembrar.

Vencedora da edição deste ano do Dança dos Famosos, Strada revelou que passou por um perrengue no dia da final da competição: "Quando entrei para dançar minha roupa caiu no primeiro segundo da apresentação. Eu dancei a coreografia inteira do início inventando algo que não existia. Quando terminou a apresentação do samba eu chorava e tentava não transparecer porque estava ao vivo", disse, aos risos.

Vitória Strada exibe look para participação no 'Conversa com Bial'

Em seu feed no Instagram, Vitória Strada compartilhou cliques exibindo o look escolhido para o bate-papo com Pedro Bial. A musa apostou em um visual bem moderno, com conjuntinho de alfaiataria marrom e um top preto, deixando o blazer aberto. Ela completou o visual com tênis, cabelo de coque e acessórios dourados.

