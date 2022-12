Vera Viel comemora a formatura da filha mais velha no Ensino Médio: ''Que orgulho''

Esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel, compartilhou vídeo da formatura da primogênita no colégio e emocionou

A filha mais velha de Rodrigo Faro (49) e Vera Viel (47), Clara Faro (17), está formada no colégio. Nesta segunda-feira, 12, a esposa do apresentador compartilhou um vídeo do evento emocionante e encantou os internautas.

No registro, a ex-modelo exibiu o momento em que a herdeira chegou à colação e recebeu o diploma do Ensino Médio nas mãos. Orgulhosa com a conquista da menina, a mulher do comunicador escreveu uma homenagem para ela.

"Minha filha querida, hoje um novo ciclo em sua vida se inicia. Olhando assim pra você já terminando o ensino médio, passa um filme na minha cabeça, quanto orgulho eu sinto, uma menina tão doce, responsável, carinhosa, companheira, estudiosa e que me fez mãe, como te desejei, como aproveito cada segundo ao seu lado, o que eu mais quero é ver a sua felicidade, as suas conquistas e estar sempre aqui para o que você precisar!", disse Vera Viel.

"Que Deus abençoe essa nova etapa, não vou me esquecer nunca da sua felicidade quando veio correndo me contar que havia passado na faculdade, o brilho no seu olhar, a sua alegria foi linda!

Parabéns por tudo, te amo incondicionalmente", contou que a filha já passou na faculdade.

Nos comentários da publicação, os seguidores admiraram o sapato escolhido por Clara, uma rasteirinha, e ficaram impressionados com o seu crescimento. "Que linda a rasteirinha", escreveram. "Gente, tô ficando velha, onde eu estava com essa menina finalizando ensino médio?! Sucesso e vitórias a ela", falou uma internauta.

