Tadeu Schmidt mostra festa surpresa que ganhou de aniversário: ''Fiquei envergonhado''

Apresentador do BBB 22, Tadeu Schmidt mostra festa surpresa que recebeu em seu aniversário de 48 anos na segunda-feira, 18

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 13h43

O apresentador Tadeu Schmidt (48) completou mais um ano de vida na última segunda-feira, 18, e ganhou uma surpresa muito especial da família!

Em comemoração ao aniversário de 48 anos, o comandante do Big Brother Brasil ganhou uma festa da esposa, Ana Cristina Schmidt, e as filhas do casal, Valentina (20) e Laura (17).

Em seu perfil no Instagram, o jornalista compartilhou o momento. Nas imagens, ele aparece envergonhado com a homenagem, que reuniu familiares e amigos. Schmidt fez questão de agradecer pela presença dos convidados e, claro, à sua mulher por organizar a festa, que teve até bolo personalizado com boneco dele em campo de golfe.

"Foi demaaaaaaaaaais!!! Ontem, teve festinha surpresa pra mim! Uma reuniãozinha, na verdade. Só pra bater papo, comer e beber. Só pra reunir gente querida no mesmo lugar. Gente de vários núcleos que fazem parte da minha vida. Gente que mora no meu coração. E aí, é aquela coisa: eu não passo nem 1% do tempo que eu queria passar com cada pessoa. Claro! Eu queria passar a noite INTEIRA com cada pessoa! Mas é bom DE-MAIS!!! Dá pra sentir o amor pulando de cada sorriso pra dentro do meu coração", começou escrevendo na legenda do post.

"Obrigado a todos! Depois de uma noite como essa, a gente acorda com uma FORÇA… Obrigado, Mozão! Eu sei o trabalho que você teve pra produzir tudo, ainda por cima se arriscando a deixar de chamar alguém que NÃO podia ficar de fora (e CLARO que isso aconteceu!). Mas a gente faz TUDO um pelo outro, né? Adorei, adorei, adorei! Noite inesquecível! Melhor festa da vida! Teve venda nos olhos, teve historinha de gincana, até piñata eu ia ter que quebrar… e eu acreditei em tudo!!! Sou muito bobinho, né? Mas sou o bobinho mais feliz do mundo! Agora, com 48 anos! P.S.= deu pra perceber que eu fiquei envergonhado?", disse ainda.

Tadeu Schmidt comemora chegada de mais um ano de vida

Ao celebrar seu aniversário com um texto na web, Tadeu Schmidt fez uma reflexão sobre as mudanças em sua vida e carreira no último ano, e é claro, mencionou o Big Brother Brasil, afastando os rumores de que não apresentaria o reality show no próximo ano. "Feliz DE-MAIS com o BBB22, planejando e imaginando como vai ser o BBB23… E, entre as duas edições, vivendo as oportunidades maravilhosas que se apresentam, como o Criança Esperança. Família superbem, cercado por gente que eu amo e que me ama TANTO, saúde 100%… tô me segurando pra não falar um palavrão, de tanta felicidade!", disse ele em trecho.

Confira a festa que Tadeu Schmidt ganhou da família: