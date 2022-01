Rodrigo Sant'Anna faz homenagem especial ao aniversário do marido: ''Meu companheiro, meu amigo''

O humorista Rodrigo Sant'Anna emocionou a web ao se declarar ao marido, Junior Figueiredo

Dia de comemoração! Rodrigo Sant'Anna (40) fez uma homenagem especial ao aniversário do marido, o roteirista Junior Figueiredo (36).

Nesta segunda-feira, 31, Junior está completando mais um ano de vida, e recebeu uma declaração apaixonando do marido.

Com um clique carinhoso do casal, o humorista se derreteu pelo companheiro.

"Hj ele faz aniversário @jrfigueiredo7 Meu marido, amigo, companheiro. Que o sol aqueça sua estrada,que a lua mantenha a luz acesa e que as estrelas sirvam de trilha para as melhores rotas. Mas se algum astro falhar eu estarei aqui com uma lanterna pra te ajudar no caminho. Te amo", escreveu Rodrigo na legenda do post.

"Obrigado meu amor! Te amo", respondeu carinhosamente Junior Figueiredo.

"Viva! Dê um abraço nele por mim, Ro", pediu Viviane Araújo. "Parabéns!", felicitou Solange Couto.

Os seguidores e fãs do artistas também aproveitaram a publicação para deixar diversas mensagens carinhosas nos comentários.

"Feliz aniversário Jr! Tudo de mais lindo e verdadeiro em sua vida", escreveu um seguidor. "Vcs me inspiram. Parabéns Jr", comentou outro. "Linda declaração de amor, Rodrigo. Que vcs sejam muito felizes", desejou um terceiro.

Rodrigo Sant'Anna e Junior Figueiredo são casados desde 2019, e estão sempre postando registros carinhosos e românticos nas redes sociais.

Confira a homenagem completa: