Parabéns ou feliz Natal? Confira famosos que fazem aniversário no feriado

Os cantores Ricky Martin e Simone celebram o aniversário na véspera e no dia do Natal

Para algumas celebridades, o Natal e a Véspera são mais que uma data para trocar presentes e celebrar com a família: alguns grandes nomes do mundo artístico também comemoram o aniversário na data. Confira a seguir cinco famosos que ficam mais velhos nos dias 24 e 25 de dezembro.

O cantor Ricky Martin completou 51 anos neste sábado, 24, e já começou a comemorar a data compartilhando uma foto em seu perfil oficial do Instagram. "Começando a comemorar meu aniversário em 3…2…1", começou ele, que ainda usou a hashtag #birthdaymonth, que pode ser traduzida para "mês de aniversário". Ainda no mundo da música, a cantora Simone celebrou o aniversário de 73 anos. Ela nasceu na virada do dia 24 para 25 de dezembro.

Além deles, o cantor Louis Tomlinson, ex-integrante da boy band One Direction, completou 31 anos também neste sábado. Ele tem se dedicado à carreira solo desde o ano de 2016, quando a banda britânica anunciou uma pausa. Humberto Gessinger, integrante do Engenheiros do Hawaii, também faz aniversário em 24 de dezembro. Neste final de semana, o gaúcho –que segue carreira solo desde 2008– completou 59 anos.

A segunda colocada no miss Universo do ano de 2007, Natália Guimarães, completa 38 anos neste domingo, 25. A modelo mostrou no Instagram fotos da sua comemoração de Natal, compartilhando fotos ao montar a árvore de Natal, ao lado do marido Leandro Scornavacca, sucesso ao lado dos irmãos nos anos 1990, quando fazia parte do trio KLB, e das filhas, Maya e Kiara, gêmeas de 9 anos.

Mesmo sem fazer aniversário, vários famosos capricharam nas comemorações de Natal na noite do dia 24 de dezembro. Várias celebridades registraram os momentos em famílias nas redes sociais e encantaram os fãs com as fotos inéditas ao lado de seus pais, filhos, tios, avós e amigos.