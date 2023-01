Paloma Duarte homenageia a mãe, Débora Duarte: ''Te amo loucamente''

Aniversariante do dia!

Atriz Débora Duarte completa 73 anos de idade e ganha linda declaração da filha, Paloma Duarte

Dia de festa na casa da família Duarte! Isso porque a atriz Débora Duarte está completando mais um ano de vida nesta segunda-feira, 02!

Nas redes sociais, a filha da artista, a também atriz Paloma Duarte (45), fez questão de prestar homenagem para a mãe no seu aniversário de 73 anos.

Em seu perfil no Instagram, Paloma publicou cliques que Débora a enviou, em que aparece de pijama, e declarou seu amor pela mãe, contando que já se falaram pela manhã e citando a posse do presidente Lula.

"Hoje é aniversário da minha mãe, Débora Duarte. Ela mora em outro Estado e falamos cedinho. Eu disse: 'mãe manda foto para eu ver você'. Falamos da família e da emoção que compartilhamos vendo a posse ontem, fizemos nossas considerações gerais e achamos que o ano não poderia ter começado com energia melhor. Já já estaremos juntas, te amo loucamente, mã", escreveu Paloma Duarte, que usou várias hashtags como "minha mãe", "a dona", "atriz do Brasil", "talento", "sou fã".

Vale lembrar que Débora é filha de consideração de Lima Duarte (92). Além de Paloma, da relação com o cantor Antônio Marcos, que morreu em 1992, aos 46 anos, a atriz também é mãe de Daniela Duarte (47), do relacionamento com o ator Gracindo Júnior.

Confira a homenagem de Paloma Duarte para a mãe, Débora Duarte:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PalomaDuarteOficial (@palomaduarteoficial)

