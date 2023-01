Paloma Duarte posta fotos românticas e diz: "Amor passando"

Paloma Duarte encerrou o ano beijando o ator Bruno Ferrari

A atriz Paloma Duarte (45) começou o ano com muito amor. Ela compartilhou um álbum de fotos em que aparece aos beijos com o marido, o ator Bruno Ferrari (40), durante os festejos de ano novo.

Em uma delas, o casal surgiu com o filho, Antônio (06). "Amor passando na sua TL. #virada #sóumtico #noitelinda #oi2023 #bomanopranós", escreveu ela na legenda da publicação.

As fotos ganharam uma enxurrada de elogios dos fãs. "Tudo de melhor para vocês. Vocês são lindos e tem uma energia muito gostosa!", afirmou uma delas.

"Um ano cheio de coisas maravilhosas pra vocês", comentou uma outra. "Casal lindo, viva o amor. Feliz 2023 para vocês, Paloma", publicou uma terceira.

Paloma Duarte desabafa sobre doença: 'Meu caso é cirúrgico'

Paloma Duarte revelou que foi diagnosticada com endometriose. A estrela disse que precisou fazer uma cirurgia e abriu o jogo sobre como se sentiu com a notícia. Ela escreveu um desabafo nas redes sociais e confessou que fica sensível com o tema.

"Gente, estou com endometriose… Tem dia que é muito difícil lidar com o diagnóstico, tem dia que acordo e choro… meu caso é cirúrgico e apesar do procedimento ser pouco invasivo, a cirurgia me abala de muitas formas. São mais de 8 milhões de mulheres no Brasil com a doença! Eu demorei muito a perceber os sintomas, a levar a sério acho. Só quando a dor ficou insuportável que fiz a ressonância…", Paloma falou.

Por fim, ela deixou um recado para as fãs. "Então irmãs de útero, fiquem atentas. Conversem com seus médicos, prestem atenção ao menor sintoma. Por aqui, enquanto a cirurgia não chega, nos dias que acordo mais sensível o que me ajuda é isso: beijo e carinho", finalizou ela, que mostrou uma foto onde aparece com o marido e o filho.