Nick Jonas e Priyanka Chopra celebram 4 anos de casados e compartilhar fotos da cerimônia

O cantor Nick Jonas e a atriz Priyanka Chopra celebraram quatro anos de casados ao compartilharem fotos das cerimônias em suas redes sociais

Nesta quinta-feira, 1, Nick Jonas e Priyanka Chopra estão celebrando quatro anos de casados. Em suas redes sociais, o cantor e a atriz compartilharam fotos relembrando a cerimônia.

Em seu Instagram, o integrante da banda “Jonas Brothers” compartilhou fotos das duas cerimônias de casamento do casal, uma que seguia as tradições ocidentais e a outra cerimônia da religião hindu que foi realizada na Índia, terra natal de Priyanka.“E assim se passaram 4 anos. Feliz aniversário meu amor”, escreveu o artista na legenda da publicação.

A estrela da série “Quantico” também foi ao seu Instagram celebrar a união com o amado. Priyanka surgiu dançando com Nick na festa de casamento.

“Ache um cara que te lembra todo dia que você é amada. Feliz aniversário amor”, escreveu a atriz na legenda da foto.

Em janeiro deste ano, o casal se tornou pai da pequena Maltie Marie, que veio ao mundo por meio de barriga de aluguel.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Priyanka (@priyankachopra)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nick Jonas (@nickjonas)

Fofura!

Recentemente, Priyanka compartilhou uma foto fofa da filha Maltie Marie em suas redes sociais enquanto a bebê dormia.

A atriz publicou em seus stories uma foto em que apenas os olhos da menina estavam cobertos com uma touquinha rosa que ela usava. O clique é uma raridade, já que Nick e Priyanka mantém o rostinho da menina longe das câmeras e nas fotos que postam com a bebê, cobrem o rostinho de Malti com um emoji.