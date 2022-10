Malu Verçosa se declara ao comemorar 9 anos de casada com Daniela Mercury

A jornalista Malu Verçosa prestou uma linda declaração para Daniela Mercury nas redes sociais

Malu Verçosa (46) usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta quarta-feira, 12, ela completou nove anos de casada com Daniela Mercury(57), e prestou uma linda declaração.

Em seu perfil no Instagram, a jornalista compartilhou uma foto em que aparece sorridente ao lado da cantora e falou sobre o relacionamento que elas construíram.

"Nossa vida sempre foi feita de gargalhadas. Acho que falo e faço minhas bobagens só para ver suas covinhas surgirem e seu sorriso iluminar meu dia. Hoje, dia do nosso casamento oficial, celebramos muito mais do que o nosso amor, mas também a conquista da nossa comunidade de poder registrar seus casamentos no civil e ter os mesmos direitos que os cidadãos heteronormativos têm", começou ela.

"Hoje comemoramos 9 anos desse direito que lutamos (e como!) para conseguir e 10 anos que estamos juntas e apaixonadas. Depois de 1 década, temos falado sempre que vivemos nosso melhor momento, que estamos mais apaixonadas e mais felizes. Mas algo me diz que o melhor ainda está por vir… Te amo mais e te admiro muito mais. Juntas somos uma multidão. #DanielaeMaluMercury #DanielaMercury #MaluVerçosa #AniversariodeCasamento", completou ela.

Malu e Daniela, vale lembrar, são mães de Márcia, Alice e Ana Isabel. A cantora tem mais dois filhos, fruto de um relacionamento anterior.

