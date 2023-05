Mãe de trigêmeos, Fátima Bernardes chora ao ganhar surpresa no Dia das Mães

Fátima Bernardes não segurou a emoção ao receber um recado da filha, Bia Bonemer, representando também os irmãos, Laura e Vinícius

A apresentadora do The Voice Brasil, Fátima Bernardes (60) não segurou a emoção ao ser surpreendida com um recado dos filhos trigêmeos, frutos do relacionamento com William Bonner (59), neste domingo, 14, no Dia das Mães!

No vídeo, publicado pela equipe do programa musical, a jornalista achou que ia gravar um recado para as mães e recebeu uma homenagem dos herdeiros nos bastidores da Globo. Bia Bonemer (25) surgiu no registro representando seus irmãos gêmeos Laura e Vinicius, que estão morando na França.

"Que seja um lindo Dia das Mães, dessa vez um pouco diferente, eu sou a filha única aqui, vamos aproveitar bastante e vai ser maravilhoso", disse Beatriz, que contou sobre as músicas que lembram da mãe, como Por Você, de Frejat, Paciência, de Lenine, entre outras.

"Ah, que lindo! Mas isso antes de eu gravar, é uma safadeza, hein. Acho que faz tudo valer à pena, né? Vai ser o primeiro longe, mas vai ser com o mesmo amor, mesmo afeto. Obrigada, minha filha! Beijos, Bia, beijos, Lau, beijos, Vini", declarou Fátima.

Confira a surpresa para Fátima Bernardes no Dia das Mães:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Voice Kids (@thevoicebrasil)

